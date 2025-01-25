2025.01.25 16:21

Вильнюс празднует 702-ой день рождения: прошла церемония поднятия флага

 
ELTA
ru.DELFI.lt

Вильнюс празднует 702-ой день рождения. В полдень на Ратушной площади состоялась церемония поднятия флага.

Во время мероприятия играл духовой оркестр Литовской армии, выступал хор мальчиков „Ажуолюкас“ и пели оперные солисты Каролис Кашуба и Йоана Гедминайте.

В пятницу в столице начался фестиваль света.

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