2024.09.30 15:54

Вильнюс пока не планирует начинать отопительный сезон: следит за прогнозами

 
ru.DELFI.lt
radiatorius, šildymas, shutterstock
radiatorius, šildymas, shutterstock
ФОТО: Shutterstock

На улице похолодало, однако представители Вильнюсского муниципалитета сказали, что следят за. прогнозами. Они напоминают, что обычно в столице отопление включают в середине октября.

„Вильнюсский муниципалитет следит за прогнозами и фактическими условиями, отопительный сезон, как и ежегодно, будет объявлен, когда на улице будет низкая температура.

Обычно отопительный сезон в городе начинается в середине октября. Например, в прошлом году он начался 16 октября, в позапрошлом – 17 октября“, – сказал представитель муниципалитета Габриэлюс Грубинскас.

Он напомнил, что жители могут просить включить им отопление раньше.

„Для этого надо собрать голоса больше половины жителей (50% + 1). После принятия такого решения, председатель жилтоварищества или администратор дома должен информировать об этом „Вильнюсские теплосети“, oа отопление подключает тот, кто отвечает за присмотр за системой отопления и подачи горячей воды“, – сказал он.

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