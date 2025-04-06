Вильнюс поднимает цены на проезд: город обещает улучшения, жители требуют объяснений

Вице-мэр Вильнюса Витаутас Миталас считает, что решение столичного правительства повысить цены на билеты на общественный транспорт с июля было попыткой осуществить значительные изменения за короткий период времени, сообщает портал MadeinVilnius. Поэтому, по его словам, принимая это решение, городские власти, которые должны были больше прислушиваться к потребностям жителей, взяли на себя обязательство существенно улучшить качество услуг общественного транспорта в ближайшем будущем. В противном случае, по словам вице-мэра, жители Вильнюса имели бы полное право злиться на тех, кто управляет столицей.