Вильнюс поднимает цены на проезд: город обещает улучшения, жители требуют объяснений

„Повышение цен было встречено с большим недовольством, поскольку статистический гражданин Вильнюса еще не ощутил в полной мере тех качественных изменений, которые планируются. Я рассматриваю все состоявшиеся обсуждения как большой урок для руководителей города, чтобы они должны были прислушаться к потребностям жителей. То, что говорят жители, не следует воспринимать только как мнение“, - сказал В. Миталас.
„Я думаю, что была предпринята попытка осуществить большие перемены за очень короткое время, навязав их сверху без особых объяснений. С этими переменами со стороны города взято обязательство обеспечить этот скачок качества в ближайшем будущем. Если этот скачок качества не будет сделан, жители Вильнюса будут иметь полное право злиться“, — подчеркнул он.
Решение о повышении цен на билеты на общественный транспорт с июля и одновременной отмене получасового билета было принято Вильнюсским городским советом в начале марта. Однако из-за противодействия общественности мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас отменил решение столичного городского совета и восстановил получасовые билеты на общественный транспорт.
Было решено увеличить стоимость часового билета с 0,9 до 1,25 евро. Стоимость 30-дневного проездного билета (включая выходные) увеличится с 29 до 38 евро, а 30-дневного проездного билета только по будням — с 26 до 40 евро.
Стоимость 12-месячного проездного билета увеличится с 310 до 405 евро, а 90-дневного — с 81 до 110 евро.
В это время стоимость 1-дневного билета увеличится с 5 евро до 7,5 евро, 3-дневного — с 8 до 13,5 евро, а 3-месячного — с 81 до 125 евро.
Также вводятся новые типы билетов — семейные, групповые, для больших групп и билеты на две поездки.
При этом сохраняются действующие скидки для студентов и школьников, а также другие, предусмотренные законом, за исключением годовых билетов для пенсионеров — цена приравнивается к стоимости билета для начальной школы и увеличивается с 2,9 до 10 евро.
По данным муниципалитета, с 2027 года билеты подорожают, поскольку столица планирует начать масштабную реконструкцию инфраструктуры общественного транспорта.
Подсчитано, что без изменения цен эти планы обойдутся городу дополнительно в 90 млн евро при том же доходе, поэтому привлечение дополнительных средств от продажи билетов помогло бы „сбалансировать“ эти расходы.
По данным муниципалитета, цены на билеты не менялись с 2013 года, а уровень инфляции вырос на 51%.