Вильнюс поборется за статус Молодежной столицы Европы 2028 года

В случае победы в конкурсе мэр столицы должен заключить соглашение о сотрудничестве с Европейским молодежным форумом. В муниципальном бюджете также должны быть предусмотрены необходимые средства на организацию мероприятий.
С 2009 года звание „Молодежная столица Европы“ ежегодно присуждается одному европейскому городу. Последнему предоставляется возможность представить идеи и проекты, созданные молодыми людьми.
Города, желающие участвовать в отборе, должны подать заявку совместно с местной молодежной организацией, указав свои достижения в молодежной сфере, мотивацию и первоначальный план.
Затем группа экспертов выбирает пять городов из всех претендентов и предоставляет им рекомендации по улучшению их заявок, прежде чем выбрать окончательного победителя.
Впервые этот титул был присвоен голландскому портовому городу Роттердаму.