Вильнюс поборется за статус Молодежной столицы Европы 2028 года

В случае победы в конкурсе мэр столицы должен заключить соглашение о сотрудничестве с Европейским молодежным форумом. В муниципальном бюджете также должны быть предусмотрены необходимые средства на организацию мероприятий.

С 2009 года звание „Молодежная столица Европы“ ежегодно присуждается одному европейскому городу. Последнему предоставляется возможность представить идеи и проекты, созданные молодыми людьми.

Города, желающие участвовать в отборе, должны подать заявку совместно с местной молодежной организацией, указав свои достижения в молодежной сфере, мотивацию и первоначальный план.