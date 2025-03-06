2025.03.06 07:04

Вильнюс поборется за статус Молодежной столицы Европы 2028 года

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Kalnų parkas
Kalnų parkas
ФОТО: Julius Kalinskas | Delfi

Вильнюсский городской совет в среду принял решение об участии в отборе на звание Молодежной столицы Европы 2028 года.

В случае победы в конкурсе мэр столицы должен заключить соглашение о сотрудничестве с Европейским молодежным форумом. В муниципальном бюджете также должны быть предусмотрены необходимые средства на организацию мероприятий.

С 2009 года звание „Молодежная столица Европы“ ежегодно присуждается одному европейскому городу. Последнему предоставляется возможность представить идеи и проекты, созданные молодыми людьми.

Города, желающие участвовать в отборе, должны подать заявку совместно с местной молодежной организацией, указав свои достижения в молодежной сфере, мотивацию и первоначальный план.

Затем группа экспертов выбирает пять городов из всех претендентов и предоставляет им рекомендации по улучшению их заявок, прежде чем выбрать окончательного победителя.

Впервые этот титул был присвоен голландскому портовому городу Роттердаму.

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