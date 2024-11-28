2024.11.28 12:57

Вильнюс отказывается от конной полиции

 
ru.DELFI.lt
Sostinės parkuose, skveruose, paplūdimiuose patruliuoja Raitosios policijos pareigūnai
Sostinės parkuose, skveruose, paplūdimiuose patruliuoja Raitosios policijos pareigūnai
ФОТО: Policija

Из-за небольшой эффективности и по финансовым причинам в Вильнюсе планируется отказаться от конной полиции, сообщает радио LRT.

„Причины две. Одна - изменилась деятельность и работа полиции, поэтому эффективность и оптимальность конной полиции не отвечает потребностям нашего времени. Вторая причина финансовая, ведь конная полиция не является приоритетом“, – сказал глава Главного комиссариата Вильнюсского округа Ренальдас Жеконис.

По данным полиции, в последнее время конная полиция не была отдельным структурным отделением.

„Это было непростое решение“, – сказал он.

Сообщается, что лошадей продадут с аукциона.

Конная полиция отвечала за поддержание общественного порядка, патрулировала в пешеходных зонах, стадионах, на мероприятиях, помогала избежать беспорядков после спортивных мероприятий.

Она также выполняла репрезентативную функцию.

Вильнюсская полиция сообщала, что содержание лошадей стоит около 150 000 евро в год.

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