Вильнюс отказывается от конной полиции

„Причины две. Одна - изменилась деятельность и работа полиции, поэтому эффективность и оптимальность конной полиции не отвечает потребностям нашего времени. Вторая причина финансовая, ведь конная полиция не является приоритетом“, – сказал глава Главного комиссариата Вильнюсского округа Ренальдас Жеконис.

По данным полиции, в последнее время конная полиция не была отдельным структурным отделением.

„Это было непростое решение“, – сказал он.

Сообщается, что лошадей продадут с аукциона.

Конная полиция отвечала за поддержание общественного порядка, патрулировала в пешеходных зонах, стадионах, на мероприятиях, помогала избежать беспорядков после спортивных мероприятий.