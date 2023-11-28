Вильнюс — один из лучших городов для студентов: самая низкая стоимость жизни

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: Unsplash
Глобальная сеть The Campus Advisor, оценивающая университеты по всему миру, опубликовала свой рейтинг 50 лучших студенческих городов мира за 2023 год, пишет портал столичных новостей madeinvilnius.lt.

На основе комплексного анализа оценок и опросов студентов высших учебных заведений Вильнюс занял 35-е место в рейтинге самых привлекательных городов мира и первое место в категории "Самая низкая стоимость жизни". В целом Вильнюс получил 4,01 балла из 5, став единственным городом в странах Балтии, который попал в рейтинг.

Студенты оценивали лучшие города по шести основным критериям: дружелюбие по отношению к студентам, стоимость жизни, ночная жизнь, общественный транспорт, удобство, безопасность и отзывы учащихся. Вильнюс был признан самым привлекательным городом с точки зрения стоимости жизни.

Пятерка лидеров по сумме всех оценок выглядит следующим образом: Мельбурн, Берлин, Ньюкасл, Брно, Сеул. Кстати, Варшава заняла 8 место общего студенческого рейтинга.

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