Вильнюс — один из лучших городов для студентов: самая низкая стоимость жизни

На основе комплексного анализа оценок и опросов студентов высших учебных заведений Вильнюс занял 35-е место в рейтинге самых привлекательных городов мира и первое место в категории "Самая низкая стоимость жизни". В целом Вильнюс получил 4,01 балла из 5, став единственным городом в странах Балтии, который попал в рейтинг.