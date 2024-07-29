Вильнюс неузнаваем: люди по дороге на работу попали в ловушку, выворочены деревья, улицы затоплены

Утром вильнюсцы по дороге на работу оказались в ловушке. Поваленные деревья перегородили дороги, в заторах некоторые провели по несколько часов. Не везде помощь приходила быстро. Люди возмущаются, что их никто не предупредил о стихии.
Симона из Вильнюса рассказала, что путь из Павильниса в центр напоминал Апокалипсис: „Казалось, куда не поверну, повсюду лежат поваленные деревья, выезда нет. Даже на главной улице Джяугсмо нет проезда. Правда, там люди убирали дерево.
Я пыталась объезжать деревья, но повсюду натыкалась то на новые деревья, то на оборванные провода. Ситуация казалась безнадежной. Час ездила, пока добралась до ул. С.Батораса“.
Симона сказала, что ей кажется странным, что вильнюсцев не информировали о ненастье, не было личных сообщений об опасности на пути и о том, что в этот день лучше оставаться дома.
Компания ESO сообщает, что без электроэнергии остаются 160 000 потребителей по всей Литве, их число может расти, поскольку идет дождь и ветер не ослабевает.
Жители Вильнюса, проживающие за Пилайте, писали, что они остались без электричества с 22 ч. 28 июля. Утром они пытались поехать в центр города, но не смогли проехать, потому что уровень воды в нескольких местах на дороге был очень высоким.
„В одних местах улицы приводили в порядок, в других деревья до сих пор лежат на дорогах. В городе беспорядок,хотя водители ездят. Я понимаю, что это природа, но, может, людей надо заранее информировать, чтобы оставались дома. Мы до сих пор без электричества, никто не сообщает, когда включат“, – писал вильнюсец.
„Больше 3000 точек, где есть поломки, порваны провода, выведены из строя трансформаторы, линии высокого напряжения“, – сказала представитель ESO Раса Юодкене. „Мы видим, что масштабы бури огромны, ветер не успокаивается“, – заметила она.
По словам Юодкене, сейчас без электричества остаются и жители некоторых районов вокруг крупных городов.