Вильнюс неузнаваем: люди по дороге на работу попали в ловушку, выворочены деревья, улицы затоплены

Утром вильнюсцы по дороге на работу оказались в ловушке. Поваленные деревья перегородили дороги, в заторах некоторые провели по несколько часов. Не везде помощь приходила быстро. Люди возмущаются, что их никто не предупредил о стихии.

Симона из Вильнюса рассказала, что путь из Павильниса в центр напоминал Апокалипсис: „Казалось, куда не поверну, повсюду лежат поваленные деревья, выезда нет. Даже на главной улице Джяугсмо нет проезда. Правда, там люди убирали дерево.

Я пыталась объезжать деревья, но повсюду натыкалась то на новые деревья, то на оборванные провода. Ситуация казалась безнадежной. Час ездила, пока добралась до ул. С.Батораса“.