Вильнюс не возобновит отопительный сезон

По словам мэра Ширвинтоса, решение о возобновлении отопления в городе было принято после понижения температуры воздуха.
„Среднесуточная температура опустилась ниже 10 градусов, и прогноз погоды на следующую неделю указывает на то, что температура останется очень низкой“, — подчеркнула она.
В тоже время Каунас не обещает возобновить отопительный сезон, поскольку уже на следующей неделе ожидается потепление.
„Каунас не планирует возобновлять отопительный сезон — мы следим за прогнозами синоптиков, потепление прогнозируется уже на следующей неделе“, — рассказала изданию Elta Каролина Сакалаускене, руководитель отдела модернизации жилищного фонда, администрирования и энергетики администрации самоуправления города Каунаса.
По словам специалиста по коммуникациям Вильнюсского городского самоуправления Габриэлюса Грубинскаса, отопительный сезон в столице также не будет возобновлен.
„Начало и окончание отопительного сезона объявляются ежегодно с учетом фактических погодных условий и ожидаемых прогнозов погоды, однако возможны отклонения в зависимости от погодных условий“, — написал Г. Грубинскас в Elta.
Правда, по словам представителей муниципалитетов обоих городов, жильцы многоквартирных домов могут продлить отопительный сезон в своем доме, приняв решение самостоятельно — за это должно проголосовать большинство жильцов многоквартирного дома.
„В таком случае поставщику тепла сообщает системный администратор, управляющая домом компания или председатель товарищества“, — сказала К. Сакалаускене.
Руководитель отдела модернизации жилищного фонда, управления и энергетики самоуправления утверждает, что Каунас в последнее время последовательно инвестирует в школьную инфраструктуру и утеплил большинство зданий.
„Кроме того, у них установлены автоматизированные системы отопления. Если температура в помещении опускается ниже 18 градусов, отопление включается автоматически независимо от времени года“, — добавила К. Сакалаускене.
Представитель самоуправления города Вильнюс Г. Грубинскас также напомнил, что, учитывая сложившуюся ситуацию, с начала недели во всех учебных заведениях столицы возобновлено отопление, а учреждения здравоохранения города могут включать отопление по мере необходимости.
Муниципалитет Кретинга также возобновляет отопление
Муниципалитет Кретингского района также объявил в минувшую среду о возобновлении отопления.
По ее словам, в большинстве медицинских и образовательных учреждений района отопление начали включать со среды, в остальных — с четверга, в зависимости от температуры на улице.
„Планируется централизованное снабжение теплом этих учреждений до наступления теплой погоды“, — говорится в заявлении муниципалитета.
Однако из-за технических неполадок отопление не будет восстановлено в учебных заведениях в Грушлауке и Кулупенай.
Elta напоминает, что, как и во многих других городах страны, Ширвинтос и Кретинга завершили отопительный сезон 2024–2025 годов в середине апреля.