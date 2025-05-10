Вильнюс не возобновит отопительный сезон

По словам мэра Ширвинтоса, решение о возобновлении отопления в городе было принято после понижения температуры воздуха.

„Среднесуточная температура опустилась ниже 10 градусов, и прогноз погоды на следующую неделю указывает на то, что температура останется очень низкой“, — подчеркнула она.

Каунас и Вильнюс не возобновят отопительный сезон

В тоже время Каунас не обещает возобновить отопительный сезон, поскольку уже на следующей неделе ожидается потепление.