Вильнюс не будет продлевать разрешение на протесты фермеров

 
ELTA
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Protestuojantys ūkininkai ruošiasi vykti į Vilnių, Kauno rajone, Sausinės kaime laukia iki 200 traktorių
Protestuojantys ūkininkai ruošiasi vykti į Vilnių, Kauno rajone, Sausinės kaime laukia iki 200 traktorių
ФОТО: DELFI / Nerijus Povilaitis

Продлить срок действия разрешения, выданного фермерам на протест в Вильнюсе, невозможно, сообщил Elta Габриэлюс Грубинскас, специалист по связям со СМИ Отдела коммуникаций городского самоуправления.

"В среду в администрацию Вильнюсского городского самоуправления поступило обращение Сельскохозяйственного совета Литвы о продлении выданного разрешения на проведение акции протеста на неопределенный срок. Сегодня организаторам протеста сообщили, что, к сожалению, возможности продлить выданное разрешение нет, поскольку это не предусмотрено Законом о собраниях", - ответил он.

Г. Грубинскас также указал, что фермеры проинформированы о том, что они имеют право подать заявление на получение нового разрешения на организацию собрания, но согласно закону, они должны сообщить администрации самоуправления о своем намерении организовать собрание не менее чем за 4 рабочих дня до запланированной даты собрания.

"Согласно выданному и действующему разрешению, акция протеста фермеров перед правительством завершится сегодня до 16:00, а тракторы и лесовозы должны покинуть проспект Гедиминаса и подходы к нему до 16:00 завтрашнего дня", - сказал он.

На этой неделе со вторника по пятницу в Вильнюсе проходит акция протеста фермеров – в Вильнюс прибыло около 1,3 тыс. тракторов.

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