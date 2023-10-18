Вильнюс назван "Зеленой столицей Европы"

"Эта престижная награда – важная оценка для нашего города и подтверждение того, что мы идем в правильном направлении. Мы стремимся к тому, чтобы к 2030 году Вильнюс стал полностью климатически нейтральным городом. С каждым годом мы уделяем все больше внимания развитию биоразнообразия, смягчению воздействия климата, более устойчивой мобильности и более эффективному управлению жизнью города. Видение развития нашего города – оставаться открытыми, инновационными и не бояться экспериментов", – сказал мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас на церемонии вручения награды "Зеленая столица Европы" в Таллинне.