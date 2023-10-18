Вильнюс назван "Зеленой столицей Европы"

"Эта престижная награда – важная оценка для нашего города и подтверждение того, что мы идем в правильном направлении. Мы стремимся к тому, чтобы к 2030 году Вильнюс стал полностью климатически нейтральным городом. С каждым годом мы уделяем все больше внимания развитию биоразнообразия, смягчению воздействия климата, более устойчивой мобильности и более эффективному управлению жизнью города. Видение развития нашего города – оставаться открытыми, инновационными и не бояться экспериментов", – сказал мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас на церемонии вручения награды "Зеленая столица Европы" в Таллинне.
По мнению мэра столицы, первостепенное значение необходимо придавать энергетической независимости города.
"В этом вопросе мы категоричны – мы должны добиться, чтобы город использовал возобновляемые источники энергии и не зависел от ископаемого топлива", – заявил В. Бенкунскас.
При оценке городов учитывались 7 важных для качества жизни горожан областей – качество воздуха, качество воды, обработка отходов, развитие циркулярной экономики, уровень шума, поощрение биоразнообразия и адаптацию к изменению климата. Решение о том, кто станет зеленой столицей, принимает комиссия независимых экспертов.
Титул "Зеленая столица" – это престижная награда и международная оценка городам, которые создают более благоприятную среду как для природы, так и для жителей.
Присвоение этого титула – подобно международной трибуне для распространения знаний о политике города, обмена опытом, подачи примера другим городам, а также титул помогает привлечь больше инвестиций и возможность претендовать на поддерживаемые ЕС экологические и другие фонды. Зеленой столице выделяется финансирование в размере 600 тыс. евро для проведения мероприятий европейского масштаба.
Из всех поступивших заявок выбирают десять претендентов на титул "Зеленой столицы Европы". Из них – три города с лучшими показателями становятся финалистами.
Малой зеленой столицей Европы стали итальянский Тревизо и испанский Виладеканс. На звание Малой зеленой столицы Европы или на титул Города зеленого листа могут претендовать города с населением от 20 000 до 100 тысяч человек.
Как указывается в сообщении, выборы "Зеленой столицы Европы" Европейская комиссия организует с 2008 года. Эта идея, направленная на то, чтобы побудить города стать максимально дружелюбными к природе и создать более здоровую окружающую среду для самих горожан, возникла из меморандума о взаимопонимании, подписанного пятнадцатью европейскими городами.