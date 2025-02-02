Вильнюс намерен постепенно перейти на систему сбора пищевых отходов с использованием контейнеров

Как сообщило в пятницу самоуправление, с момента вступления в силу в прошлом году нового порядка сортировки пищевых отходов жители Вильнюса собрали в оранжевые пакеты более 2,8 тыс. пищевых отходов.

В настоящее время жители Вильнюса могут сортировать пищевые отходы в оранжевые пакеты, которые после плотной завязки необходимо выбрасывать в контейнеры для смешанных бытовых отходов.

По ее словам, сначала контейнеры появятся в третьей городской зоне сбора отходов — Науйининкай-Панеряй, где контейнеры должны быть установлены во втором квартале этого года.

По информации столичного самоуправления, с 1 февраля жители Вильнюса могут бесплатно получить пять рулонов оранжевых пакетов, которых должно хватить на год. Горожане, которые пока не сортируют пищевые отходы, также могут бесплатно забрать контейнер-ведро.

Город подчеркивает, что с февраля средства для сортировки пищевых отходов будут выдаваться только в микрорайонах и на пунктах сбора крупногабаритных отходов Вильнюса.