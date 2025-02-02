2025.02.02 12:00

Вильнюс намерен постепенно перейти на систему сбора пищевых отходов с использованием контейнеров

 
ru.DELFI.lt
Šiukšliadėžė, atliekos, rūšiavimas
Šiukšliadėžė, atliekos, rūšiavimas
ФОТО: DELFI / Juozas Markevičius

Вильнюс намерен постепенно внедрить контейнерную систему сбора пищевых отходов, пишет портал MadeinVilnius.

„Город постепенно перейдет на систему сбора пищевых отходов с использованием контейнеров“, — сообщила представитель Вильнюсского самоуправления Эгле Бернотавичене.

По ее словам, сначала контейнеры появятся в третьей городской зоне сбора отходов — Науйининкай-Панеряй, где контейнеры должны быть установлены во втором квартале этого года.

В настоящее время жители Вильнюса могут сортировать пищевые отходы в оранжевые пакеты, которые после плотной завязки необходимо выбрасывать в контейнеры для смешанных бытовых отходов.

Как сообщило в пятницу самоуправление, с момента вступления в силу в прошлом году нового порядка сортировки пищевых отходов жители Вильнюса собрали в оранжевые пакеты более 2,8 тыс. пищевых отходов.

По информации столичного самоуправления, с 1 февраля жители Вильнюса могут бесплатно получить пять рулонов оранжевых пакетов, которых должно хватить на год. Горожане, которые пока не сортируют пищевые отходы, также могут бесплатно забрать контейнер-ведро.

Город подчеркивает, что с февраля средства для сортировки пищевых отходов будут выдаваться только в микрорайонах и на пунктах сбора крупногабаритных отходов Вильнюса.

Все органические отходы можно выбрасывать в оранжевые мешки для сортировки пищевых отходов - кожуру фруктов и овощей, корки, стружку, остатки пищи, кофейную гущу, остатки чая, бумажные полотенца, комнатные растения и их части.

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