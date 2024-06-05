Вильнюс лишился статуса самого зеленого города в Литве

Рейтинг самых зеленых муниципалитетов третий год составляют по инициативе министра охраны окружающей среды Симонаса Гентвиласа.

„Этот рейтинг – отражение того, как муниципалитеты и общины оценивают охрану природы“, – сказал министр.

На первом месте рейтинга в этом году – Паневежис (68,89 баллов из 100), который в прошлом году занимал 5 место. Муниципалитет лидирует в сфере утилизации отходов, круговой экономики, сферах транспорта, управления глобальным потеплением и качества воды.

В муниципалитете отдельно собирают пищевые отходы и текстиль, во время мероприятий запрещены продажи пластиковой тары.