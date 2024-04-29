Вильнюс и Клайпеда объявляют об окончании отопительного сезона

После потепления в первых числах апреля, во второй половине месяца вернулось похолодание, выпал снег и в Вильнюсе был возобновлен отопительный сезон. Однако, как указывает муниципалитет, для жителей это не выльется в дополнительные расходы.

Как обычно, нужно будет платить только за количество потребленного тепла, которое рассчитывается путем умножения цены тепла на количество потребленного тепла. В апреле цена на тепло была самой низкой за весь отопительный сезон – 5,96 цента за киловатт-час (кВтч).

Муниципалитет отмечает, что мгновенное потребление тепла в некоторых зданиях может быть выше, если здание остыло. Это актуально для многоквартирных домов, которые являются энергетически неэффективными.