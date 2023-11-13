Вильнюс готовится к Рождеству, зажглись тысячи огней

 
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Evaldo Čingos nuotr.
Evaldo Čingos nuotr.

После осенних праздников в столице стало больше красок, гирлянд, еловых лап и венков, появились сами елки. Украшения на улицах Стиклю, Гаоно и Доминикону в столице Литвы не уступают убранству Западных столиц. Здесь можно выпить какао, съесть пряник и полюбоваться рождественскими украшениям.

Пятый год назад предприниматели на этой улице стараются украсить ее к празднику. Обычно праздничные декорации появляются уже 11 ноября, в день Св. Мартина – этот день символизирует окончание осеннего сезона и ожидание Рождества.

В квартале Стиклю украшены двери и витрины, внутренние дворики. Поэтому и вильнюсцы, и гости столицы охотно фотографируются здесь на фоне праздничных украшений. Автор инициативы украшения квартала - дизайнер и куратор галереи АRTerija Юлия Янус.

Фасад кафе Ponių laimė по традиции украшает дизайнер Мантас Петрушкявичюс.

Украшен вход в кафе Augustas ir Barbora, дворик ресторана Lokys.

В пассаже Senatorių pasažаs уже украшена 10-метровая живая елка. Во дворике гостей ждет олень Рудольф в компании Деда Мороза.

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