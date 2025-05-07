Вильнюс готовится к 9 мая: протесты против войны России в Украине, полиция усилит меры безопасности

В прошлом году был выявлен нарушитель, прибывший на Антакальнисское кладбище со знаками советской символики. Его привлекли к ответственности, а знаки и пиджак конфисковали.

„9 мая сотрудники полиции отслеживают социальные сети и отмечают рост противоправной активности, когда пользователи делятся в своих общедоступных аккаунтах видеороликами, на которых изображена запрещенная символика. Такие лица выявляются и привлекаются к ответственности“, - подчеркнул представитель полиции Т. Браженас.

Кодекс об административных правонарушениях предусматривает ответственность за распространение или демонстрацию нацистской, коммунистической символики, а также символики тоталитарных или авторитарных режимов. Распространение, использование на собраниях, в общественных местах или иная публичная демонстрация флага или герба СССР, или Литовской ССР, флагов, знаков или форменной одежды, советских серпа и молота, советской красной пятиконечной звезды, а также публичное исполнение гимна СССР или Литовской ССР – влекут наложение штрафа на физических лиц в размере от 300 до 700 евро, на руководителей юридических лиц или иных ответственных лиц – от 600 до 1200 евро.