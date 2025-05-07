Вильнюс готовится к 9 мая: протесты против войны России в Украине, полиция усилит меры безопасности

Ежегодно 9 мая часть русской общины Литвы отмечает День победы над фашизмом, посещая могилы советских солдат, а европейские страны в этот день отмечают День Европы.
Ежегодно он отмечается 9 мая, празднуя мир и единство в Европе. Эта дата знаменует собой годовщину Декларации Шумана – исторического предложения, сделанного в 1950 году министром иностранных дел Франции Робером Шуманом и заложившего основу европейского сотрудничества. Предложение Роберта Шумана считается началом нынешнего Европейского союза.
„День Европы 2025 года – это особое событие, поскольку мы отмечаем 75-ю годовщину Декларации Шумана“, - говорится на сайте Европейского союза.
Представитель Вильнюсского городского самоуправления Габриэлюс Грубинскас сообщил Elta, что муниципалитет выдал три разрешения на проведение мероприятий в пятницу.
В 16.00-18.00 час. запланирован марш от площади Независимости до Ратушной площади по проспекту Гедиминаса, через Кафедральную площадь, улицы Пилес и Диджёйи. Это шествие посвящено годовщине Декларации Шумана и Дню Европы.
Также в честь Дня Европы с 11.00 до 13.00 час. пройдет мероприятие на Лукишкской площади.
9 мая с 18.00 до 20.00 час организация „Дапамога“, которая заботится о белорусах Литвы, организует акцию протеста против войны в Украине и агрессии в Беларуси на площади им. Бориса Немцова возле посольства России в Вильнюсе. Разрешение выдается на мероприятие с участием до 50 человек.
В то же время полиция готовится обеспечивать порядок во время мероприятий и пресекать несанкционированные действия и провокации.
„По мере приближения 9 мая полиция готовит силы, осуществляет мониторинг электронного пространства, разрабатывает тактические планы и готовится к обеспечению общественного порядка на различных мероприятиях. Усиленные наряды полиции (сотрудники в форме, гражданские лица, группа диалога) будут размещены на основных местах проведения мероприятий.
Больше сотрудников будут работать в районах, где возможны большие скопления людей, они будут обеспечивать общественный порядок и оперативно реагировать на имеющуюся или полученную информацию. В этот день сотрудники полиции будут патрулировать и следить за обстановкой во всех местах основных местах влечения (включая Антакальнисское кладбище). На данный момент полиция не зафиксировала никаких сигналов о возможных провокациях“, - в ответе Elta сказал представитель Главного комиссариата полиции Вильнюсского округа Томас Браженас.
Мероприятий по случаю празднования Дня победы не запланировано
Участники Второй мировой войны, воевавшие на стороне Советского Союза, похоронены на Антакальнисском кладбище в столице. Ежегодно на этом кладбище собираются желающие отметить День победы. В 2023 году здесь был демонтирован памятник советским воинам.
Как указал представитель Вильнюсского самоуправления Г. Грубинскас, никаких мероприятий, посвященных Дню победы, не планируется.
„В муниципалитет не поступало никаких сообщений о собраниях или запросов на разрешение на проведение собрания, связанного с празднованием Дня победы. Как и каждый год, сотрудники службы охраны общественного порядка будут контролировать ситуацию на Антакальнисском кладбище“, - написал Г. Грубинскас в своем ответе Elta.
В прошлом году был выявлен нарушитель, прибывший на Антакальнисское кладбище со знаками советской символики. Его привлекли к ответственности, а знаки и пиджак конфисковали.
„9 мая сотрудники полиции отслеживают социальные сети и отмечают рост противоправной активности, когда пользователи делятся в своих общедоступных аккаунтах видеороликами, на которых изображена запрещенная символика. Такие лица выявляются и привлекаются к ответственности“, - подчеркнул представитель полиции Т. Браженас.
Кодекс об административных правонарушениях предусматривает ответственность за распространение или демонстрацию нацистской, коммунистической символики, а также символики тоталитарных или авторитарных режимов. Распространение, использование на собраниях, в общественных местах или иная публичная демонстрация флага или герба СССР, или Литовской ССР, флагов, знаков или форменной одежды, советских серпа и молота, советской красной пятиконечной звезды, а также публичное исполнение гимна СССР или Литовской ССР – влекут наложение штрафа на физических лиц в размере от 300 до 700 евро, на руководителей юридических лиц или иных ответственных лиц – от 600 до 1200 евро.
В России и русских общинах 9 мая отмечается как День победы над нацистской Германией. В то время Европа отмечала окончание Второй мировой войны на день раньше – 8 мая.
После окончания Второй мировой войны Литва осталась в составе оккупировавшего ее Советского Союза, который проводил репрессии против мирных жителей.