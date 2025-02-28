Вильнюс: где в выходные дни можно отметить Масленицу

На Масленицу обычно много едят, жарят блины, устраивают концерты с песнями и плясками.
Масленицу празднуют за 7 недель (46 дней) до Пасхи. По традиции Масленицу празднуют в городах и в Музее народного быта в Румшишкес.
Календарь мероприятий в Вильнюсе.
Масленица в Вильнюсе 2025 (4 марта)
В этот день на улицах столицы будет играть музыка, будут ходить ряженые. Вечером этого дня Старый город станет свидетелем боя Зимы и Весны (Лашининиса и Канапиниса), и сожжения Морены. Вас ждет:
16:30 | Сквер Одмину - презентация участников шествия, шествие по проспекту Гедиминаса;
17:00 | площадь В.Кудирки - Танцы-бой Лашининиса и Канапиниса, шествие пойдет дальше к Лукишкской площади;
17:25 | Лукишксая площадь - место состязаний для всех участников, шествие до Белого моста;
18:00 | поляна у Белого моста (со стороны ул. Упес) Битва Канапиниса и Лашининиса, сожжение Морены, традиционное масленичное веселье с группой Robaksai и... БЛИНЫ.
Масленица в Вильнюсском районе (1 марта)
1 марта приглашают на Масленицу в Майшягале - поместье Хоувальтов!
Программа:
с 11 ч. ярмарка.
12.30 ч. шествие ряженых от гимназии Великого князя Литовского Альгирдаса до поместья.
12.45 ч. концерт с участием: этнографического ансамбля Cicha nowinka, Kapela dworska, учеников майшягольских гимназий, вокального коллектива Mejszagolanki, ансамбля Czerwone maki, Kapela Šmukšt, вокальных коллективов Lada и Brzózka, капеллы Čia ir dabar, отделов Рудаминского центра культуры.
в 15.30 ч. выступление группы Sare Roma.
МАСЛЕНИЦА в Новой Вильне (1 марта)
В 16:00 ч. праздник начнется в Новой Вильне.
Программа: 16:00 – выступление капеллы Bičiūliai и ансамбля Jawor в большом зале Центра культуры. В 17:00 – огненное шоу и ярмарка на улице. В 17:30 – чай и блины. В 18:00 – Обряд выпроваживания зимы.
Масленица на рынке Паупё (2 марта)
Начало в 14 ч. Исполнение традиционных песен, танцев и бой Зимы и Весны.
Программа
– 14:00–15:00 раскрашивание лиц детям.
– 15:00–16:00 песни, пляски и приветствие весны.
– 16:00–17:00 Изготовление масок.
Масленица в Сквере ремесел (2 марта)
2 марта в 12 ч. ждет торжество с блинами и проводами зимы.
Масленица в Жверинасе (4 марта)
В районе Жверинас Масленицу отметят 4 марта. Мероприятие начнется в 17.30 ч. у пешеходного моста, ведущего в парк Вингис. Ждут песни, пляски, сожжение Морены, угощение.
Масленица в Павильнисе 2025 (2 марта)
Традиционный праздник состоится и в Павильнисе! Начало в 12:00 ч., во дворе Общинного дома, ул. Вандянс, 9.
Как и каждый год ждет шествие ряженых, сожжение Морены, праздничное веселье и угощение.
ЗЕЛЕНАЯ Масленица в Григишкес (4 марта)
4 марта, в 16 ч. на площади около григишкского костела. Состоится парад ряженых. Шествие начнется в 15.45 от гимназии.
Масленица в Тракай 2025 (1 марта)
Праздник начнется у часовни Иоанна Непомуцкого на Ратушной площади в Тракай.
Шествие начнется в 13.45 ч. Сбор по адресу ул. Витауто, 69.
До 12.00 ч. на Ратушной площади можно поселиться в „Веселом городке“.