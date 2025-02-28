Вильнюс: где в выходные дни можно отметить Масленицу

На Масленицу обычно много едят, жарят блины, устраивают концерты с песнями и плясками.

Масленицу празднуют за 7 недель (46 дней) до Пасхи. По традиции Масленицу празднуют в городах и в Музее народного быта в Румшишкес.

Календарь мероприятий в Вильнюсе.

Масленица в Вильнюсе 2025 (4 марта)

В этот день на улицах столицы будет играть музыка, будут ходить ряженые. Вечером этого дня Старый город станет свидетелем боя Зимы и Весны (Лашининиса и Канапиниса), и сожжения Морены. Вас ждет: