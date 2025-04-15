2025.04.15 14:17

Вильнюс дарит возможность эксклюзивных фото на фоне сакур

 
ru.DELFI.lt

На минувшей неделе появились первые почки на сакурах, с наступлением тепла в парке Тиунэ Сугихары распустились розовые цветы. 15 апреля с 16 ч. вильнюсцы и гости столицы смогут сделать необычное 360 видео (панорамное) среди цветов сакур.

Цветение сакур – отличное время для пикников, чтения книг среди цветущих деревьев и селфи. В самое красивое время дня вильнюсцы и гости столицы смогут не только полюбоваться цветущими японскими вишнями, но и сделать панорамное видео. Вильнюсцев будет ждать телеведущий Паулюс Скучас, который позаботиться о том, чтобы этот впечатляющий кадр получился.

Напомним, что сакуры в Вильнюсе посадили по случаю 100-летия со дня рождения японского дипломата Тиунэ Сугихары 2 октября 2001 года. Всего было посажено 200 деревьев.

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