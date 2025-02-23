Вильнюс будет дарить родителям новорожденных саженцы деревьев

Деревья называют легкими планеты. Они очищают воздух и благоприятно влияют на психическое здоровье человека. Вильнюс получил титул зеленой столицы Европы. Своим подарком он не только хочет порадовать семьи, но и вернуть их к природе.

Мэр города Валдас Бенкунскас сказал: „Деревья дают нам кислород, тень, берегут наше здоровье и покой. Каждый новый саженец станет частью экосистемы и поможет беречь и укреплять союз между человеком и природой“.

В последние годы в Вильнюсе ежегодно на свет появляется примерно 6000 новорожденных. Команда муниципалитета надеется, что ряды горожан будут расти, а с ними будет больше зелени.