2025.02.23 07:05

Вильнюс будет дарить родителям новорожденных саженцы деревьев

 
ru.DELFI.lt
Medelių sodinimas
Medelių sodinimas
ФОТО: Shutterstock

Вильнюсский муниципалитет будет дарить семьям родившихся в 2025 году новорожденных саженцы деревьев. Саженцы родителям вручают в родильных домах. Саженец - символ рождения нового жителя, которому рад город. Этот новый житель будет расти, крепчать и станет частью не только семьи, но и города, пишет портал madeinvilnius.lt.

Деревья называют легкими планеты. Они очищают воздух и благоприятно влияют на психическое здоровье человека. Вильнюс получил титул зеленой столицы Европы. Своим подарком он не только хочет порадовать семьи, но и вернуть их к природе.

Мэр города Валдас Бенкунскас сказал: „Деревья дают нам кислород, тень, берегут наше здоровье и покой. Каждый новый саженец станет частью экосистемы и поможет беречь и укреплять союз между человеком и природой“.

В последние годы в Вильнюсе ежегодно на свет появляется примерно 6000 новорожденных. Команда муниципалитета надеется, что ряды горожан будут расти, а с ними будет больше зелени.

„Пусть эти деревца растут вместе с новыми жителями города и создают связь с нашим городом и его прекрасной природой“, – сказала вице-мэр Симона Белюне.

В наборе к саженцу прилагается горшок, семена, диск из бамбукового волокна и инструкция по уходу за деревцем.

Посадка деревьев и кустов – несложное, но ответственное дело. В городе много коммуникаций, инженерных построек, защитных зон, поэтому нельзя сажать деревья, где попало.

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