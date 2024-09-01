Виктория из Украины открыла свой бизнес в Йонаве: война все разрушила, дом остался в Харькове

Литву семья выбрала по простой причине – здесь ее муж уже 9 лет работал водителем. Он еще до войны уговаривал жену с дочерью переехать в Литву: „Но мы не решались. И вот – пришлось покинуть Украину“.
Сначала женщина с дочерью приехала в Каунас, а через неделю арендовала квартиру в Йонаве. По словам собеседницы, найти жилье было легко – помогли знакомые.
Через 1,5 месяца Виктория ненадолго возвращалась в Украину, чтобы привезти сюда своих питомцев: „Они - члены нашей семьи, мы не могли их оставить. Привезли кошку и собаку“.
До этого Виктория не бывала в Литве. Женщина быстро привыкла к жизни в небольшой Йонаве. Ей здесь нравится покой, небольшое количество транспорта на улицах, дружелюбие людей.
„Я полюбила Йонаву, Литву. Мне здесь хорошо. В Йонаве проходит много мероприятий, я принимаю в них участие. Для Йонинес я создавала инсталляцию, ходила в кино под открытым небом, на другие мероприятия. Я думаю, что надо участвовать в жизни города, общества, в котором ты живешь“, – сказала собеседница.
В Украине она работала бухгалтером, окончила сферу социальной работы. Поработать по специальности она не успела, началась война.
Семья жила в своем доме, сейчас он пуст. Правда, к ним обратились люди, которые хотели бы купить дом, но она им отказала: может, после войны семья туда вернется.
„В Харькове живет моя мама, брат с семьей, дядя. Мама присматривает за нашим домом, там есть небольшой огород, мама выращивает овощи. Мы общаемся. Она мне говорит - работаю в огороде, слышу, как летит ракета. Люди привыкли“, – рассказала Виктория.
В январе в Йонаву приезжала ее мама. Однако покидать Украину она не хочет. По словам Виктории, если бы ее муж был в Украине, она, скорее всего, тоже никуда не уехала бы.
„Скучаю ли я по Украине? Да, ведь там близкие, там дом, а Харьков - лучший город в мире! Но я пригасила в себе тоску, чувства. И мне и дочери пришлось поработать с собой. Мы понимаем, что надо выждать, иначе нельзя“, – сказала собеседница.
Когда Виктория приехала в Литву, ее дочери было 16. „Ей было нелегко, она особенно тяжело пережила переезд. Потребовалось время, чтобы свыкнуться с мыслью, что идет война, мы не можем вернуться домой. Потом дочь смирилась, у нее появились новые друзья, знакомые“, - рассказала Виктория.
В Йонаве она три месяца ходила на курсы литовского языка. Сейчас она продолжает его изучение.
Язык был вызовом и для ее дочери. Девушка удаленно окончила школу в Украине, в Литве она посещала уроки литовского. В прошлом году она поступила в университет в Вильнюсе, учится на английском языке.
Виктория поддерживает контакт с другими украинцами: „Здесь много украинцев. Больше всего – из Мариуполя, Харьковской области. Сейчас, когда я работаю, времени на общение остается мало“.
Год Виктория работала уборщицей в бассейне. Потом решила открыть свой бизнес.
Она занялась химической чисткой салонов автомобилей. Она окончила специальные курсы, взяла в аренду гараж на ул. Лиетавос. Сначала она практиковалась на машинах друзей, потом стала брать заказы.
„У меня есть клиенты. Чаще они приходят через моих клиентов, обо мне рассказывают друг другу“, – сказала Виктория.
„Что для меня Йонава? Йонава – это любовь. Здесь жить комфортно. Нравится всем: и мне, и мужу, и дочери. Правда, дочь учится в Вильнюсе, думали и мы туда ехать. Но я решила „нет“. Не хочу ни в Каунас, ни в Вильнюс“, – сказала Виктория.
Сколько еще она проживет в Литве, не знает, но три года - точно. Ведь дочь учится в университете.А там, покажет время и ситуация в Украине: „Мы живем этим днем – есть, как есть. Ничего не планируем“.