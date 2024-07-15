Вихрь лишил семью Каролины дома: если бы мы были там, неизвестно выжили ли бы

„Вокруг нашего участка растут большие деревья. Когда мы подъезжали, заметили, что половины деревьев не осталось. Картина была печальная. Когда мы подошли, поняли, что не просто крышу унесло, а весь второй этаж. На первом этаже повсюду валялись разбросанные вещи. Были повреждены все конструкции дома.

Меня удивляет, что дом устоял. Мы его купили 3 года назад, он был старый, 1936 г., значит, ему 88 лет. Мы его ценим и бережем, хотели, чтобы нон стоял еще сто лет. Мы его реновировали, жили в нем. Это историческое наследие. Этот дом перенес войны, бури, все, но пришел вихрь и дом не устоял“, – сказлаа Каролина.