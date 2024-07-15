2024.07.15 16:28

Вихрь лишил семью Каролины дома: если бы мы были там, неизвестно выжили ли бы

 
Вайва Арнаше
ru.DELFI.lt
Taip atrodo Karolinos namai po šeštadienį Lietuvoje praslinkusio viesulo.
Taip atrodo Karolinos namai po šeštadienį Lietuvoje praslinkusio viesulo.
ФОТО: Delfi koliažas

„Мы с мужем делали покупки, когда позвонил сосед и сказал, что к нему во двор прилетела крыша нашего дома. Мы все бросили и вернулись. Картина была ужасная, трудно передать чувства, когда видишь разоренный дом, двор, вывороченные деревья. Крыша - пустяк, по сравнению с тем, как выглядел наш любимый дом“, – рассказала Каролина.

„Вокруг нашего участка растут большие деревья. Когда мы подъезжали, заметили, что половины деревьев не осталось. Картина была печальная. Когда мы подошли, поняли, что не просто крышу унесло, а весь второй этаж. На первом этаже повсюду валялись разбросанные вещи. Были повреждены все конструкции дома.

Viesulas nuplėšė ne tik stogą, bet neliko bene viso namo antro aukšto.

Меня удивляет, что дом устоял. Мы его купили 3 года назад, он был старый, 1936 г., значит, ему 88 лет. Мы его ценим и бережем, хотели, чтобы нон стоял еще сто лет. Мы его реновировали, жили в нем. Это историческое наследие. Этот дом перенес войны, бури, все, но пришел вихрь и дом не устоял“, – сказлаа Каролина.

Viesulas nusiaubė ne tik Karolinos namus, tačiau ir visą kiemą.

„Если мы были бы дома, в той части, где господствовал вихрь, мы бы получили по голове какой-либо вазой, внутри все разбросано. Если бы мы выжили, то получили бы травмы. На улице на нас могли упасть деревья. Если бы машина во дворе стояла, и от нее ничего бы не осталось. В конце концов, нас самих мог унести вихрь“, – сказала Каролина, которая радовалась, что их не было дома.

Karolinos namų vidaus vaizdas po šeštadienį siautusio viesulo.

Поврежден не только дом, но и баня, хозпостройка: „Хорошо, что дом застрахован, без страховки была бы трагедия. Надеемся, что страховая компания честно оценит ущерб“.

Tai, kas liko iš puoselėto ir mylėto poros namo po viesulo.

„Многие люди откликнулись, предложили помощь, и знакомые, и друзья, и незнакомые, люди жертвуют деньги. Мы очень всем благодарны.

Приятно удивил и муниципалитет Шяуляйского района, который предложил вывезти мусор. Сам мэр через несколько часов приехал, всего пострадали 4 семьи.

Viesulas nepagailėjo ir ūkinio pastato bei pirties.

У нас был только этот дом, сейчас мы живем у близких: одну ночь провели у сестры мужа, вторую – у моей бабушки, сейчас друзья на несколько дней дадут комнату. Может, страховка что-то предложит. Мы с мужем работаем в Шяуляй.

На сегодняшний день дом не жилой, электричество также отключено. Мы надеемся, что удастся отстроить, будет еще лучше. Хочется верить“, – сказала Каролина.

Viesulas nuvertė ir didžiulius medžius, daugelį metų augusius kieme.

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