2025.02.11 12:44

Видеокамеры в Польше зафиксировали необычных животных

 
Шарунас Мяшкис
ru.DELFI.lt
Juodasis vilkas
Juodasis vilkas
ФОТО: Scanpix

Установленные в польских лесах видеокамеры зафиксировали редких черных волков, переходивших через реку. Этим видео, которое было сделано в теплое время года, польские ученые поделились в прошлые выходные. Волки попались в объектив камер, установленных для... наблюдения за бобрами.

CNN сообщает, что работники SAVE Wildlife Conservation Fund Poland сейчас изучают генетику черных волков.

В ходе осуществления проекта ученые видели черных волков несколько раз – они переходили реку вброд вместе со своими серыми собратьями.

По словам координатора проекта Иоанны Точидловской, это очень необычное зрелище.

Согласно данным AP, в Польше живет около 3000 волков.

Juodasis vilkas

Черный волк - меланистический вариант серого волка. Черные волки считаются самыми редкими из всех псовых. Такая мутация генов появилась тысячи лет назад. В Европе черные волки встречаются очень редко из-за снижения генетического разнообразия, однако в США в Национальном парке Йеллоустоун около половины волков черные.

Предполагается, что зафиксированные на видео черные волки из одной стаи – это годовалые братья и сестры, как минимум один из них - самец.

Где конкретно было сделано видео, не сообщается.

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