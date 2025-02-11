Видеокамеры в Польше зафиксировали необычных животных

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CNN сообщает, что работники SAVE Wildlife Conservation Fund Poland сейчас изучают генетику черных волков.

В ходе осуществления проекта ученые видели черных волков несколько раз – они переходили реку вброд вместе со своими серыми собратьями.

По словам координатора проекта Иоанны Точидловской, это очень необычное зрелище.

Согласно данным AP, в Польше живет около 3000 волков.

Черный волк - меланистический вариант серого волка. Черные волки считаются самыми редкими из всех псовых. Такая мутация генов появилась тысячи лет назад. В Европе черные волки встречаются очень редко из-за снижения генетического разнообразия, однако в США в Национальном парке Йеллоустоун около половины волков черные.