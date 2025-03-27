Видео с места проведения спасательной операции на полигоне в Пабраде

Уже известно, что 25 марта исчезли четверо американских военных на бронированной ремонтно-эвакуационной машине M88. Сообщалось, что бронемашина утонула в водоеме и ушла в ил на глубину 5 метров.
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Второй день на полигоне в Пабраде проходит поисково-спасательная операция. На месте происшествия откачивают воду на болоте, чтобы было легче вытащить бронемашину, в которой могут находиться пропавшие военные.
Уже известно, что 25 марта исчезли четверо американских военных на бронированной ремонтно-эвакуационной машине M88. Сообщалось, что бронемашина утонула в водоеме и ушла в ил на глубину 5 метров.