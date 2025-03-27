2025.03.27 11:48

Видео с места проведения спасательной операции на полигоне в Пабраде

 
Ринатас Хайрулинас
ru.DELFI.lt

Второй день на полигоне в Пабраде проходит поисково-спасательная операция. На месте происшествия откачивают воду на болоте, чтобы было легче вытащить бронемашину, в которой могут находиться пропавшие военные.

Уже известно, что 25 марта исчезли четверо американских военных на бронированной ремонтно-эвакуационной машине M88. Сообщалось, что бронемашина утонула в водоеме и ушла в ил на глубину 5 метров.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии