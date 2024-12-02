Видео: с места авиакатастрофы увезли кокпит Boeing 737-400

В субботу в полдень очевидцы зафиксировали, как в Вильнюсе, по ул. Лепкальнё, вывозили крупные части разбившегося в минувший понедельник грузового самолета DHL.
Перед этим полиция остановила движение на перекрестке ул. Лепкальнё и Минского шоссе. Полиция через громкоговорители попросила водителей пропустить колонну.
Обломки везли на трех тягачах. В одном была видна кабина самолета. Колонна направилась в сторону Скайдишкес, ее сопровождали полицейские экипажи.
„Мурашки бежали по коже“, – сказал один из очевидцев.
Крупные фрагменты самолета начали вывозить 29 ноября. По словам стражей порядка, загружать их в прицепы было нелегко, потому что кран мог работать только тогда, когда в аэропорте не садились самолеты.
Место, где находится ангар, в котором будут хранить части самолета, не сообщается. Говорят, что ангаров несколько.
Delfi напоминает, что 25 ноября рано утром, на ул. Жирню около 5 дома упал и разбился грузовой самолет Boeing 737-400, во время крушения погиб 48-летний гражданин Испании, еще трое мужчин – граждане Испании, Германии и Литвы – серьезно пострадали.
Самолет принадлежал испанской компании Swift Air, его для перевозки посылок использовала немецкая компания DHL. Самолет прилетел в Вильнюс из Лейпцига. Обстоятельства несчастья выясняются.
Во время крушения самолет задел жилой дом, часть дома разрушена. К счастью, жители дома не пострадали.
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