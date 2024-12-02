Видео: с места авиакатастрофы увезли кокпит Boeing 737-400

В субботу в полдень очевидцы зафиксировали, как в Вильнюсе, по ул. Лепкальнё, вывозили крупные части разбившегося в минувший понедельник грузового самолета DHL.

Перед этим полиция остановила движение на перекрестке ул. Лепкальнё и Минского шоссе. Полиция через громкоговорители попросила водителей пропустить колонну.

Обломки везли на трех тягачах. В одном была видна кабина самолета. Колонна направилась в сторону Скайдишкес, ее сопровождали полицейские экипажи.

„Мурашки бежали по коже“, – сказал один из очевидцев.