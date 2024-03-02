Видео с комментариями беларуса о Литве и литовцах пропало, блогер назвала причину

Политиков беларус называл "дурачками" говорил, что цены в Литве "космос", он жаловался, что здесь негде отдохнуть. Мигрант жаловался также, что местные хотя и понимают по-русски, но все же говорят с ним на литовском. Молодой человек акцентировал, что здоровается со всем по-русски, он считает, что люди должны понять, что он не местный. Он также заявлял, что не уважает литовцев.

Интервью с беларусом записала Юлия из Казахстана , которая вышла замуж за литовца и живет в Алитусе . Она не только делает репортажи и обзоры, но и записывает интервью с разными жителями России , в которых спрашивает, что они думают о Литве. В своих видео она постоянно акцентирует необходимость изучения языка и знакомства с культурой Литвы . На одном видео она записала свою беседу с живущим в Литве беларусом.

"Зачем мне литовский? Я литовский язык вообще не уважаю. У меня есть вид на жительство, но язык мне не нужен", – сказал молодой человек, проживающий в Литве с 2019 года.

"Пока видео было, думаю, мои зрители переслали его разным ведомствам, возможно, и Департаменту миграции. Признаюсь честно, я не ожидала, что это видео будут обсуждать в новостях", – сказала блогер, заметив, что содержанием своих материалов она никого не хочет оскорбить или обидеть.

"Добрый день. На вашем канале вы поделились видео с моим участием. Я – тот молодой человек, с которым вы недавно говорили. Я наговорил много ненужного о вашем языке и культуре. Хочу принести извинения и попросить удалить видео. У меня сейчас начались проблемы. Удалите видео или я буду вынужден обратиться с жалобой к руководству Youtube", – писал беларус.

Юлия пояснила, что ей пришлось это сделать, иначе видео удалил бы сам Youtube. Она поделилась письмом, которое написал беларус, называвший руководство Литвы "дурачками".

"Мне Литва не нравится, мне у нас нравится, как говорится, где родился, там и пригодился. Постоянный вид на жительство в Литве я оставлю, поскольку мне нравится путешествовать по другим странам, для меня это самое ценное", – сказал беларус.

На вопрос, почему он не учит язык - потому ли, что не собирается здесь задерживаться, он сказал, что намерен вернуться в Беларусь, потому что там спокойно. На замечание, что и в Литве спокойно, молодой человек заявил, что жизнь в Литве ему вообще не нравится.

"Зачем мне литовский? Я литовский язык вообще не уважаю. У меня есть вид на жительство, но язык мне не нужен", – сказал молодой человек.

"У них такое отношение, типа мы в Евросоюзе , а ты для них – ничто. Какого хрена ты приперся к нам в Литву , понимаете.

На вопрос, как он работает, не владея литовским, он сказал, что говорит только по-русски. Сравнивая жителей Вильнюса, где больше русскоязычных, с жителями других городов Литвы, он заметил, что литовцы, хотя и понимают по-русски, но говорят на этом языке неохотно.

"Ты в Литве, у нас, говори по-литовски", – рассказал беларус о позиции литовцев и заверил, что всегда здоровается по-русски и местных жителей не уважает.

Потом он начинает противоречить себе, говорит, что уважает других людей, но его раздражают люди, которые говорят по-литовски, а не по русски.

"Ведь ты же знаешь, что я не литовец. Верно?", – сказал беларус.

Блогер заметила, что люди, которые говорят с ним по-литовски, живут в своей стране и, наверное, думают, что он учит литовский, но собеседник заверил, что не учит его.