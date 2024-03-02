Видео с комментариями беларуса о Литве и литовцах пропало, блогер назвала причину

"Зачем мне литовский? Я литовский язык вообще не уважаю. У меня есть вид на жительство, но язык мне не нужен", – сказал молодой человек, проживающий в Литве с 2019 года.
Интервью с беларусом записала Юлия из Казахстана, которая вышла замуж за литовца и живет в Алитусе. Она не только делает репортажи и обзоры, но и записывает интервью с разными жителями России, в которых спрашивает, что они думают о Литве. В своих видео она постоянно акцентирует необходимость изучения языка и знакомства с культурой Литвы. На одном видео она записала свою беседу с живущим в Литве беларусом.
Это интервью удивило и саму Юлию.
Политиков беларус называл "дурачками" говорил, что цены в Литве "космос", он жаловался, что здесь негде отдохнуть. Мигрант жаловался также, что местные хотя и понимают по-русски, но все же говорят с ним на литовском. Молодой человек акцентировал, что здоровается со всем по-русски, он считает, что люди должны понять, что он не местный. Он также заявлял, что не уважает литовцев.
1 марта видео, набравшее 40 000 просмотров, было удалено.
Юлия пояснила, что ей пришлось это сделать, иначе видео удалил бы сам Youtube. Она поделилась письмом, которое написал беларус, называвший руководство Литвы "дурачками".
"Добрый день. На вашем канале вы поделились видео с моим участием. Я – тот молодой человек, с которым вы недавно говорили. Я наговорил много ненужного о вашем языке и культуре. Хочу принести извинения и попросить удалить видео. У меня сейчас начались проблемы. Удалите видео или я буду вынужден обратиться с жалобой к руководству Youtube", – писал беларус.
Юлия убрала видео, не дожидаясь санкций Youtube.
"Пока видео было, думаю, мои зрители переслали его разным ведомствам, возможно, и Департаменту миграции. Признаюсь честно, я не ожидала, что это видео будут обсуждать в новостях", – сказала блогер, заметив, что содержанием своих материалов она никого не хочет оскорбить или обидеть.
Похоже, проблемы беларуса связаны с расследованием Департамента миграции. 29 февраля представитель ДМ Рокас Пукинскас сказал порталу Delfi, что в отношении этого человека начато расследование.
"У них такое отношение, типа мы в Евросоюзе, а ты для них – ничто. Какого хрена ты приперся к нам в Литву, понимаете.
"Зачем мне литовский? Я литовский язык вообще не уважаю. У меня есть вид на жительство, но язык мне не нужен", – сказал молодой человек.
На вопрос, почему он не учит язык - потому ли, что не собирается здесь задерживаться, он сказал, что намерен вернуться в Беларусь, потому что там спокойно. На замечание, что и в Литве спокойно, молодой человек заявил, что жизнь в Литве ему вообще не нравится.
"Мне Литва не нравится, мне у нас нравится, как говорится, где родился, там и пригодился. Постоянный вид на жительство в Литве я оставлю, поскольку мне нравится путешествовать по другим странам, для меня это самое ценное", – сказал беларус.
На вопрос, как он работает, не владея литовским, он сказал, что говорит только по-русски. Сравнивая жителей Вильнюса, где больше русскоязычных, с жителями других городов Литвы, он заметил, что литовцы, хотя и понимают по-русски, но говорят на этом языке неохотно.
"Ты в Литве, у нас, говори по-литовски", – рассказал беларус о позиции литовцев и заверил, что всегда здоровается по-русски и местных жителей не уважает.
Потом он начинает противоречить себе, говорит, что уважает других людей, но его раздражают люди, которые говорят по-литовски, а не по русски.
"Ведь ты же знаешь, что я не литовец. Верно?", – сказал беларус.
Блогер заметила, что люди, которые говорят с ним по-литовски, живут в своей стране и, наверное, думают, что он учит литовский, но собеседник заверил, что не учит его.
"Извини, да на х.... мне этот литовский, мне он не нужен. Если бы я решил здесь остаться, хочу-не хочу, должен был бы учить, принимать местную культуру. Но я не хочу здесь оставаться, зачем мне парить свой мозг. Я человек прямолинейный, что думаю, то и говорю. Я с литовцами и ругался, и дрался. У меня есть друзья среди литовцев, знакомые, которые помогают мне, потому что я приезжий – ничего здесь не знаю. Они меня уважают, а я - их", – сказал беларус, который живет и работает в Литве, но не планирует оставаться.
На вопрос блогера честно ли такое отношение к стране, которая предоставила ему вид на жительство, он заявил, что купил здесь квартиру, здесь работает и платит налоги - "работает на литовцев".
"Ведь не было так, что я приехал, дал 50 000 евро и получил вид на жительство. Я его не купил, я его заработал честным трудом. Живу, работаю, плачу налоги, купил квартиру все своим трудом", – сказал он.