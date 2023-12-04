Видео с изъятием ребенка у матери: контролер по защите прав ребенка начала расследование

В понедельник в публичном пространстве стало распространяться видео, на котором видно, как работники службы по защите прав ребенка забирают ребенка у матери. Ребенок, вырванный из рук матери, плакал и кричал "нет", "мамочка", "спасите", "отпустите". Работники успокаивали ребенка, говоря, что "твоя мамочка никуда не делась". Мать просила сотрудников и работников службы по защите прав ребенка не забирать ее ребенка.

В службе Контролера по защите прав ребенка пока никак не прокомментировали этот случай. "Необходимо оценить фактические обстоятельства, что там произошло, тогда оценит контролер, пока у нас нет комментариев", – добавил Э. Мейлус.

"Контролер по защите прав ребенка получила и жалобу, и различные сообщения о том случае, распространяемом в социальных сетях, и контролер по защите прав ребенка начала расследование", – сообщил старший советник Контролера по защите прав ребенка Эгидиюс Мейлус.

"Защитники прав ребенка сообщают, что вышеупомянутая семья уже какое-то время нуждалась в помощи, а из-за угрозы безопасности ребенка пришлось принять решение о его помещении в безопасную среду. Важно отметить, что на данный момент ребенок находится в безопасной среде, вместе с самыми близкими ему людьми, ребенку и семье оказывается вся необходимая помощь специалистов", – добавляет она.

"В данном случае процесс изъятия ребенка из семьи, в котором вместе с защитниками прав ребенка участвовали и сотрудники полиции с врачами, имел место в сентябре этого года и длился дольше, чем на обнародованном видео, на котором показана только самая чувствительная его часть – без более широкого контекста", – утверждает И. Скуодене.

И. Скуодене также подчеркивает, что зафиксированная на видео мать скрывалась с ребенком и не выполняла постановление суда.

По словам директора Государственной службы по защите прав ребенка и усыновлению Илмы Скуодене, это видео является лишь частью процесса, который длится с прошлого года.

"В данном конкретном случае еще в прошлом году была установлена потребность в защите ребенка, в результате чего суд, оценив все обстоятельства и материалы досудебного расследования, определил место жительства ребенка с отцом и порядок общения с матерью, – отмечает директор Службы по защите прав ребенка и усыновлению.

"Следует отметить, что мать некоторое время скрывалась с ребенком, приняла все меры, чтобы не допустить возвращения ребенка отцу, с которым было определено место проживания ребенка. За это время ребенку не создали возможностей посещать учебное заведение, жить обычной социальной жизнью, общаться с другими близкими", – комментирует И. Скуодене.

Поэтому, по ее словам, в сентябре этого года суд в срочном порядке обязал мать передать ребенка отцу после решения суда, однако поскольку мать не выполняла данное решение, его осуществление было поручено защитникам прав ребенка.