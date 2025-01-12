Видео из затопленной Неринги: мэр района назвал возможную причину

„Мы говорим о глобальном потеплении, не осталось зим. И мы сейчас это наблюдаем. Но мы видим, се чаще, что поднимается уровень воды в заливе. Немного осталось, чтобы воды залива достигли охраняемых домов в Ниде, Пярвалке и Юодкранте. Мы думаем о повышении набережных, реконструкция необходима“, – сказал Elta Ясайтис.

Мэр Неринги заметил, что набережные городов построены в советское время. Они недостаточно высокие, чтобы устоят перед повышением уровня воды.