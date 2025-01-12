Видео из затопленной Неринги: мэр района назвал возможную причину

„Мы говорим о глобальном потеплении, не осталось зим. И мы сейчас это наблюдаем. Но мы видим, се чаще, что поднимается уровень воды в заливе. Немного осталось, чтобы воды залива достигли охраняемых домов в Ниде, Пярвалке и Юодкранте. Мы думаем о повышении набережных, реконструкция необходима“, – сказал Elta Ясайтис.
Мэр Неринги заметил, что набережные городов построены в советское время. Они недостаточно высокие, чтобы устоят перед повышением уровня воды.
„Набережные Ниды, Пявалки и Прейлы построены в 60-ые годы, в советское время. Самая новая набережная в Юодкранте, она построена на заре независимости. Но и с того времени прошло 30 лет. И ее строили тогда, когда не предполагали такую ситуацию. Мы видим, что и ее надо поднимать“, – сказал мэр.
„Надо что-то делать“, – заметил он.
Метеоролог Гитис Валайка сказал, что уровень воды в заливе ночью повысился, но потом стал спадать.
„Данные в Юодкранте показывают, что за последние ~30 часов уровень воды сильно поднялся, на 60 см, поэтому вода затопила населенные пункты“, – писал он.
„В 10-11 ч. утра уровень воды пошел на убыль. Поздно вечером поднимется северный ветер, поэтому уровень воды спадет еще больше“, – напомнил Валайка.
„Такая ситуация обусловлена зоной низкого атмосферного давления“, – сказал он.
В субботу утром воды залива затопили Нерингу. Особенно досталось Юодкранте, там были затоплены улицы.