2025.01.11 14:45

Вице-министр финансов празднует День победы: в социальных сетях – волна возмущения

 
ru.DELFI.lt
Finansų viceministras mini rusų Pergalės dieną: nežada nieko keisti
Finansų viceministras mini rusų Pergalės dieną: nežada nieko keisti
ФОТО: Austėja Staniulevičiutė | Delfi

Вице-министр финансов социал-демократ Валентин Гаврилов празднует 9 мая – День победы в России. Однако он утверждает, что поддерживает Украину, и если потребуется, будет защищать Литву от россиян. Он утверждает, что будет продолжать отмечать День победы, поскольку он важен для его семьи. Президентская служба отметила, что для чиновника, занимающего такой пост, это ничем нельзя оправдать.

Вице-министр финансов – литовский русский. Он родился в Вильнюсе. Рос в микрорайоне Жирмунай. Учился в бывшей 4-й средней школе (сейчас гимназия „Сантарос“) . Это одна из школ с русским языком обучения, которые Литва, в отличие от Латвии и Эстонии, не закрывает.

Несколько лет назад Гаврилов в социальной сети Facebook делился поздравлениями по случаю 9 мая. Это вызвало возмущение, но он продолжает уверять, что и в будущем будет праздновать День победы.

„В нашей семье это всегда был важный день, но мне понятен нынешний акцент. Надо сохранить уважение к моим дедушкам, родственникам, которые погибли на этой войне, мы стараемся сохранить эту традицию“, – сказал вице-министр.

В России День победы над нацистской Германией празднуют 9 мая. Для Литвы - это начало 50-летней советской оккупации.

„Я это понимаю и с учетом нынешнего геополитического контекста,бы могли заметить, что и в Facebook я не делюсь поздравлениями, учитываю мнение жителей Литвы, которых это раздражает, если можно так сказать“, – сказал политик.

„Неужели это уже ничего не значит – нелояльность к Литовской республике при приеме на работу, в правительство? Это не возмущение,это требование дать разъяснения“, – подчеркнул депутат Витаутас Юозапайтис.

10 лет назад Гаврилов был вице-министром здравоохранения. Значит, литовские спецслужбы проверяли его не раз.

„Я считаю себя лояльным, думаю, никому не дал оснований для сомнения в этом“, – сказал вице-министр.

На его странице в Facebook видно, что он участвует и в литовских праздниках: костры 13 января, 11 марта, исполнение гимна 6 июля, 16 февраля под балконом Дома подписантов.

„Я давно знакома с вице-министром. Он, как и я, занимается госфинансами, поэтому довелось тесно сотрудничать с ним. Я ему доверяю. Я считаю, что он полностью лоялен Литве“, – сказала член правления соцдемов Раса Будбергите.

Гаврилов заявил, что поддерживает повышение финансирования обороны Литвы.

„За повышение. Оно должно быть разумным и взвешенным, но сейчас приоритет ясен: безопасность, независимость, оборона“, – сказал Гаврилов.

Он знает, чей Крым.

„Он принадлежит Украине. Понятно, что Россия напала на Украину, это необоснованная агрессия, мы должны поддержать Украину“, – сказал Гаврилов.

Он является лейтенантом запаса. В 2003 г. в Литовской военной академии Гаврилов окончил курсы офицеров. Если на Литву нападут россияне, он будет призван в армию.

„Я морально и иначе готов защищать независимость Литвы, тут и говорить не о чем“, – сказал вице-министр.

О праздновании 9 мая говорили и с министром финансов. Римантас Шаджюс сказал, что доверяет Гаврилову - его лояльности и квалификации.

„Я думаю, что на уровне Вильнюсского отделения партии на заседании президиума выскажут ему соответствующие предложения. Я думаю, он их услышит, ведь сейчас он - вице-министр“, – сказала Будбергите.

Президентская служба отметила, что заявления вице-министра, что он будет отмечать 9 мая, ничем нельзя оправдать.

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