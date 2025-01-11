Вице-министр финансов – литовский русский. Он родился в Вильнюсе. Рос в микрорайоне Жирмунай. Учился в бывшей 4-й средней школе (сейчас гимназия „Сантарос“) . Это одна из школ с русским языком обучения, которые Литва, в отличие от Латвии и Эстонии, не закрывает.
Несколько лет назад Гаврилов в социальной сети Facebook делился поздравлениями по случаю 9 мая. Это вызвало возмущение, но он продолжает уверять, что и в будущем будет праздновать День победы.
„В нашей семье это всегда был важный день, но мне понятен нынешний акцент. Надо сохранить уважение к моим дедушкам, родственникам, которые погибли на этой войне, мы стараемся сохранить эту традицию“, – сказал вице-министр.
В России День победы над нацистской Германией празднуют 9 мая. Для Литвы - это начало 50-летней советской оккупации.
„Я это понимаю и с учетом нынешнего геополитического контекста,бы могли заметить, что и в Facebook я не делюсь поздравлениями, учитываю мнение жителей Литвы, которых это раздражает, если можно так сказать“, – сказал политик.
„Неужели это уже ничего не значит – нелояльность к Литовской республике при приеме на работу, в правительство? Это не возмущение,это требование дать разъяснения“, – подчеркнул депутат Витаутас Юозапайтис.
10 лет назад Гаврилов был вице-министром здравоохранения. Значит, литовские спецслужбы проверяли его не раз.
„Я считаю себя лояльным, думаю, никому не дал оснований для сомнения в этом“, – сказал вице-министр.
На его странице в Facebook видно, что он участвует и в литовских праздниках: костры 13 января, 11 марта, исполнение гимна 6 июля, 16 февраля под балконом Дома подписантов.
„Я давно знакома с вице-министром. Он, как и я, занимается госфинансами, поэтому довелось тесно сотрудничать с ним. Я ему доверяю. Я считаю, что он полностью лоялен Литве“, – сказала член правления соцдемов Раса Будбергите.
Гаврилов заявил, что поддерживает повышение финансирования обороны Литвы.
„За повышение. Оно должно быть разумным и взвешенным, но сейчас приоритет ясен: безопасность, независимость, оборона“, – сказал Гаврилов.
Он знает, чей Крым.
„Он принадлежит Украине. Понятно, что Россия напала на Украину, это необоснованная агрессия, мы должны поддержать Украину“, – сказал Гаврилов.
Он является лейтенантом запаса. В 2003 г. в Литовской военной академии Гаврилов окончил курсы офицеров. Если на Литву нападут россияне, он будет призван в армию.
„Я морально и иначе готов защищать независимость Литвы, тут и говорить не о чем“, – сказал вице-министр.
О праздновании 9 мая говорили и с министром финансов. Римантас Шаджюс сказал, что доверяет Гаврилову - его лояльности и квалификации.
„Я думаю, что на уровне Вильнюсского отделения партии на заседании президиума выскажут ему соответствующие предложения. Я думаю, он их услышит, ведь сейчас он - вице-министр“, – сказала Будбергите.
Президентская служба отметила, что заявления вице-министра, что он будет отмечать 9 мая, ничем нельзя оправдать.