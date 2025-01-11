Вице-министр финансов – литовский русский. Он родился в Вильнюсе. Рос в микрорайоне Жирмунай. Учился в бывшей 4-й средней школе (сейчас гимназия „Сантарос“) . Это одна из школ с русским языком обучения, которые Литва, в отличие от Латвии и Эстонии, не закрывает.

Несколько лет назад Гаврилов в социальной сети Facebook делился поздравлениями по случаю 9 мая. Это вызвало возмущение, но он продолжает уверять, что и в будущем будет праздновать День победы.

„В нашей семье это всегда был важный день, но мне понятен нынешний акцент. Надо сохранить уважение к моим дедушкам, родственникам, которые погибли на этой войне, мы стараемся сохранить эту традицию“, – сказал вице-министр.