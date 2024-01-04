Вице-мэр Вильнюса: 12 владельцев квартир сгоревшего дома в Виршулишкес выразили желание переехать в социальное жилье

"Из 30 владельцев квартир 12 уже заявили, что возникнет необходимость переезда (в социальное жилье). Еще с двумя вчера связаться не удалось, потому что мы знаем, что люди могли покинуть (горевший дом) без телефонов или их у них не было вовсе", - сказала в четверг радио LRT Белюне.

По ее словам, в среду владельцы семи квартир в сгоревшем многоквартирном доме физически оформили заявления на переезд в социальное жилье.

"Сегодня у нас будет возможность предложить этим семьям возможное жилье, пригласить их для осмотра. (…) В будущем у нас есть возможность выделить одноразовые выплаты, если возникнет необходимость позаботиться о самой необходимой мебели или вещах в квартире", - прокомментировала вице-мэр Вильнюса.

Она утверждает, что согласно действующему порядку при выделении социального жилья потерпевшим должны оцениваться и их доходы. Однако, по словам Белюне, нельзя исключать, что горсовет может применить исключения к лицам, потерявшим жилье из-за пожара в Виршулишкес.