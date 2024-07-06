2024.07.06 12:56

Via Lietuva: временно закрывается движение по Саргенскому виадуку в Каунасе

 
ru.DELFI.lt
Uždaroma Sargėnų sankryžos estakada šalia Kauno
Uždaroma Sargėnų sankryžos estakada šalia Kauno
ФОТО: LAKD nuotr.

С понедельника в связи с необходимостью завершить работы по ремонту несущих балок временно закрывается Саргенский виадук (Sargėnų viadukas) в Каунасе. На время ремонтных работ движение транспорта будет перенаправлено через Саргенский перекресток, сообщает Via Lietuva.

Сообщается, что движение по виадуку будет запрещено до 21 июля.

Для большего удобства водителей у виадука на время ремонта при движении по объездной дороге, за Саргенским перекрестком при слиянии транспортных потоков на въезде на трассу Каунас–Мариямполе – Сувалки будет упразднено существующее сужение полос движения.

Via Lietuva напоминает, что работы на Саргенском виадуке после перерыва возобновились в мае этого года. После завершения важнейших ремонтных работ на балках и несущих колоннах объект будет реконструирован в два этапа: сначала движение транспорта по трассе Каунас–Мариямполе–Сувалки будет перенаправлено на левую сторону эстакады, а работы будут вестись на правой стороне.

На втором этапе движение по трассе Каунас–Мариямполе–Сувалки будет направлено соответственно на правую сторону, а работы будут вестись на левой стороне.

В настоящее время в Каунасе и на подступах к городу ведутся и другие масштабные работы по реконструкции объектов дорожной инфраструктуры: продолжается реконструкция моста им. А. Мешкиниса, ведутся работы по реконструкции виадука Марвяле и подготовительные работы к началу реконструкции Крутского моста.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии