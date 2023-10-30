Въезд в Нерингу будет бесплатным 1-2 ноября

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: Mindaugas Milinis
Тем, кто отправится в Нерингу на машине в Дни Всех Святых и поминовения усопших, не придется платить сбор за въезд.

Муниципалитет Неринги также сообщает, что с 1 ноября по 30 апреля следующего года будет действовать меньшая плата за въезд транспортных средств в Нерингу.

Сообщается, что размер местного сбора за въезд для легковых автомобилей снизится еще больше - с 10 до 5 евро за въезд.

В указанный период меньший размер местного сбора за въезд, составляющий 15 евро (вместо 20) будет распространяться на автодома, автомобили, буксирующие дома на колесах, автобусы вместимостью до 30 мест и грузовые автомобили (общий вес до 5,5 т).

Размер местного сбора за въезд для автобуса с числом мест более 30 снизится более чем вдвое — с 70 до 30 евро.

Муниципалитет отмечает, что единовременный сбор за въезд в Нерингу поступает на регулирование потока механических транспортных средств, предлагая людям выбирать альтернативные виды транспорта.

В период наибольшего автомобильного движения в Неринге взимаются более высокие сборы, а в другое время года — более низкие.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии