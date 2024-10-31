Въезд в Нерингу 1-2 ноября будет бесплатным

Муниципалитет Неринги также сообщает, что с 1 ноября для некоторых групп транспортных средств будут применяться сниженные местные сборы за въезд в Нерингу, которые будут действовать до 30 апреля следующего года. Сообщается, что размер местного сбора за въезд для легковых автомобилей снизится - с 10 до 5 евро.

В указанный период меньший размер местного сбора за въезд, составляющий 15 евро (вместо 20), будет распространяться на автодома, автомобили, буксирующие жилое помещение, автобус вместимостью до 30 мест и грузовой автомобиль (общая масса до 5,5 т). Размер местного сбора за въезд для автобуса с числом мест более 30 снижается более чем вдвое — с 70 до 30 евро.