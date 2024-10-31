2024.10.31 10:28

Въезд в Нерингу 1-2 ноября будет бесплатным

 
ru.DELFI.lt
Smiltynės perkėla
Smiltynės perkėla
ФОТО: Rokas Tenys | Kas vyksta Neringoje

Тем, кто едет в Нерингу на машине в День всех святых и День поминовения усопших, не придется платить местную плату за въезд.

Муниципалитет Неринги также сообщает, что с 1 ноября для некоторых групп транспортных средств будут применяться сниженные местные сборы за въезд в Нерингу, которые будут действовать до 30 апреля следующего года. Сообщается, что размер местного сбора за въезд для легковых автомобилей снизится - с 10 до 5 евро.

В указанный период меньший размер местного сбора за въезд, составляющий 15 евро (вместо 20), будет распространяться на автодома, автомобили, буксирующие жилое помещение, автобус вместимостью до 30 мест и грузовой автомобиль (общая масса до 5,5 т). Размер местного сбора за въезд для автобуса с числом мест более 30 снижается более чем вдвое — с 70 до 30 евро.

Муниципалитет подчеркивает, что единовременный сбор за въезд в Нерингу направлен на регулирование потока механических транспортных средств, предлагают людям выбирать альтернативные виды транспорта. В период наибольшего автомобильного движения в Неринге взимаются более высокие сборы, а в другое время года — более низкие.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии