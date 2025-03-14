Ветслужба: в связи с угрозой ящура в Литве пока запрещены мероприятия с участием сельскохозяйственных животных

„Ящур очень заразен, и наибольший риск его распространения возникает при передвижении животных, инфицированных животных, людей, имевших контакт с заболеванием, или продуктов животного происхождения из опасных зон. Поскольку на выставках невозможно отследить, не были ли посетители в зараженных странах и не контактировали ли с больными животными, было решено запретить мероприятия с участием парнокопытных – это одна из необходимых мер по предотвращению распространения заболевания“, – цитируются слова главного ветеринарного врача Литвы Вайдотаса Кюдуласа в пресс-релизе.