2025.03.14 16:38

Ветслужба: в связи с угрозой ящура в Литве пока запрещены мероприятия с участием сельскохозяйственных животных

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnyba
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnyba

Из-за возросшей угрозы ящура с пятницы на неопределенный срок запрещены мероприятия с участием парнокопытных сельскохозяйственных животных, сообщает Государственная продовольственно-ветеринарная служба (ГПВС).

„Ящур очень заразен, и наибольший риск его распространения возникает при передвижении животных, инфицированных животных, людей, имевших контакт с заболеванием, или продуктов животного происхождения из опасных зон. Поскольку на выставках невозможно отследить, не были ли посетители в зараженных странах и не контактировали ли с больными животными, было решено запретить мероприятия с участием парнокопытных – это одна из необходимых мер по предотвращению распространения заболевания“, – цитируются слова главного ветеринарного врача Литвы Вайдотаса Кюдуласа в пресс-релизе.

Также напоминаем, что фермеры должны ответственно соблюдать безопасность: приобретать животных только с ветеринарными сертификатами, животных рекомендуется держать на карантине в течение 21 дня, ограничить доступ посторонних лиц на ферму, обеспечить меры биобезопасности и постоянную дезинфекцию“, – призывает главный ветеринарный врач ЛР Вайдотас Кюдулас.

Кроме того, как отмечают в ГПВС, перевозчики животных должны обеспечить ответственную очистку, мойку и дезинфекцию транспортных средств, прибывших из третьих стран или из других государств-членов ЕС, с документальным оформлением этих фактов.

В свою очередь, владельцы сельскохозяйственных животных должны постоянно соблюдать строгие меры биобезопасности, следить за здоровьем животных и немедленно сообщать о любых признаках заболевания.

Ящур – остро протекающая вирусная болезнь домашних и диких парнокопытных животных, характеризующаяся лихорадкой и афтозными (пузырьковыми) поражениями слизистой оболочки ротовой полости, кожи вымени и конечностей. Это заболевание распространено во многих странах Европы, Африки, Южной Америки и Азии. В начале этого года вспышка заболевания была зафиксирована в Германии.

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