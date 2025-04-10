2025.04.10 07:03

Ветслужба: в Литве зафиксирован второй случай заражения дикой птицы птичьим гриппом

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Paukščių gripas, gulbės
Paukščių gripas, gulbės
ФОТО: SWNS | Scanpix

У лебедя, погибшего в Каунасе, подтвержден вирус птичьего гриппа. По данным Государственной продовольственно-ветеринарной службы (ГПВС), это уже второй случай в Литве в этом году, когда заболевание выявлено у дикой птицы.

„Ситуация по высокопатогенному птичьему гриппу неблагоприятна на всей территории Европы. Несмотря на тот факт, что в этом году в ЕС выявлено сравнительно немного случаев заболевания среди диких птиц, вирус интенсивно распространяется на европейских птицеводческих фермах“, — цитируется в сообщении заместитель директора ГПВС Паулюс Бушаускас.

По его словам, новые случаи заболевания фиксируются в Германии, Дании и Польше — как на небольших фермах, так и на крупных коммерческих птицеводческих предприятиях.

„Мы призываем всех птицеводов Литвы максимально защитить свои хозяйства от этой заразной болезни, сохранять крайнюю бдительность, ежедневно внимательно следить за своими птицами и немедленно сообщать частному ветеринару или в ГПВС Литвы о любых замеченных изменениях в состоянии их здоровья“, — сказал Бушаускас.

Птичий грипп может поражать птиц, млекопитающих и людей. Наиболее восприимчивы к вирусу птичьего гриппа домашние птицы: куры, индейки, утки, гуси и др. Чаще всего у заболевшей птицы затрудняется дыхание, снижается потребление корма и воды, возникает цианоз гребня и серёжек, гиперемия слизистых. Лекарств для лечения этого заболевания не существует.

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