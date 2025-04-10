Ветслужба: в Литве зафиксирован второй случай заражения дикой птицы птичьим гриппом

„Ситуация по высокопатогенному птичьему гриппу неблагоприятна на всей территории Европы. Несмотря на тот факт, что в этом году в ЕС выявлено сравнительно немного случаев заболевания среди диких птиц, вирус интенсивно распространяется на европейских птицеводческих фермах“, — цитируется в сообщении заместитель директора ГПВС Паулюс Бушаускас.

По его словам, новые случаи заболевания фиксируются в Германии, Дании и Польше — как на небольших фермах, так и на крупных коммерческих птицеводческих предприятиях.