Ветслужба: в Литве зафиксирован второй случай заражения дикой птицы птичьим гриппом

„Ситуация по высокопатогенному птичьему гриппу неблагоприятна на всей территории Европы. Несмотря на тот факт, что в этом году в ЕС выявлено сравнительно немного случаев заболевания среди диких птиц, вирус интенсивно распространяется на европейских птицеводческих фермах“, — цитируется в сообщении заместитель директора ГПВС Паулюс Бушаускас.
По его словам, новые случаи заболевания фиксируются в Германии, Дании и Польше — как на небольших фермах, так и на крупных коммерческих птицеводческих предприятиях.
„Мы призываем всех птицеводов Литвы максимально защитить свои хозяйства от этой заразной болезни, сохранять крайнюю бдительность, ежедневно внимательно следить за своими птицами и немедленно сообщать частному ветеринару или в ГПВС Литвы о любых замеченных изменениях в состоянии их здоровья“, — сказал Бушаускас.
Птичий грипп может поражать птиц, млекопитающих и людей. Наиболее восприимчивы к вирусу птичьего гриппа домашние птицы: куры, индейки, утки, гуси и др. Чаще всего у заболевшей птицы затрудняется дыхание, снижается потребление корма и воды, возникает цианоз гребня и серёжек, гиперемия слизистых. Лекарств для лечения этого заболевания не существует.