2024.05.18 07:20

Ветслужба: ужесточаются требования к ввозу в ЕС домашних животных из России и Беларуси

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Katinas
Katinas
ФОТО: Vida Press

Государственная продовольственно-ветеринарная служба (ГПВС) сообщает, что ужесточается ввоз домашних животных в страны Евросоюза из России и Беларуси. С 16 сентября 2024 года ввозимое животное должно будет пройти серологическое исследование на антитела к вирусу бешенства и получить документ, подтверждающий это.

"Россия и Беларусь исключены из списка стран, которые эффективно реализуют антирабические требования. В прошлом году 63 животных, перевозимых в коммерческих целях, не были допущены в Литву из-за несоответствий сопроводительных документов, условий перевозки или идентификационного номера животного", - рассказала главный государственный ветеринар Департамента пограничного контроля Алиция Заранкович.

"Отныне для ввоза в Евросоюз собак, кошек или хорьков из Беларуси и России необходимо проводить тест на антитела к бешенству", - отметила она.

ГПВС также подчеркивает, что образец теста на антитела к бешенству необходимо взять как минимум через 30 дней после вакцинации против бешенства и как минимум за 3 месяца до выдачи ветеринарного сертификата и въезда в ЕС.

Таким образом, он должен проводиться в утвержденной лаборатории, а результат должен показывать уровень антител, нейтрализующих вирус бешенства, не менее 0,5 МЕ/мл.

Прибывающие также должны иметь ветеринарный сертификат образца Европейского союза, выданный государственным ветеринаром третьей страны.
ГПВС напоминает, что при ввозе домашних животных из России и Беларуси в Европейский союз животное также должно иметь подкожный микрочип или татуировку (сделанную до 3 июля 2011 года) и быть привито от бешенства (первичная вакцинация животного не младше чем 12 недель).

Также указано, что возвращающиеся из России или Беларуси с животным, которому в ЕС был выдан Паспорт домашнего животного для ввоза в ЕС, оно также должно иметь подкожный микрочип или татуировку, быть привитым от бешенства, а с сентября 16 2024 года должна быть предоставлена ​​информация о том, что животное было серологически проверено на антитела к бешенству перед выездом из ЕС.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии