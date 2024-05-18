Ветслужба: ужесточаются требования к ввозу в ЕС домашних животных из России и Беларуси

"Россия и Беларусь исключены из списка стран, которые эффективно реализуют антирабические требования. В прошлом году 63 животных, перевозимых в коммерческих целях, не были допущены в Литву из-за несоответствий сопроводительных документов, условий перевозки или идентификационного номера животного", - рассказала главный государственный ветеринар Департамента пограничного контроля Алиция Заранкович.
"Отныне для ввоза в Евросоюз собак, кошек или хорьков из Беларуси и России необходимо проводить тест на антитела к бешенству", - отметила она.
ГПВС также подчеркивает, что образец теста на антитела к бешенству необходимо взять как минимум через 30 дней после вакцинации против бешенства и как минимум за 3 месяца до выдачи ветеринарного сертификата и въезда в ЕС.
Таким образом, он должен проводиться в утвержденной лаборатории, а результат должен показывать уровень антител, нейтрализующих вирус бешенства, не менее 0,5 МЕ/мл.
Прибывающие также должны иметь ветеринарный сертификат образца Европейского союза, выданный государственным ветеринаром третьей страны.
ГПВС напоминает, что при ввозе домашних животных из России и Беларуси в Европейский союз животное также должно иметь подкожный микрочип или татуировку (сделанную до 3 июля 2011 года) и быть привито от бешенства (первичная вакцинация животного не младше чем 12 недель).
Также указано, что возвращающиеся из России или Беларуси с животным, которому в ЕС был выдан Паспорт домашнего животного для ввоза в ЕС, оно также должно иметь подкожный микрочип или татуировку, быть привитым от бешенства, а с сентября 16 2024 года должна быть предоставлена информация о том, что животное было серологически проверено на антитела к бешенству перед выездом из ЕС.