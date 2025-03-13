2025.03.13 16:51

Ветслужба: случаи африканской чумы свиней в этом году выявлены в 146 местностях Литвы

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila

За первые месяцы этого года африканская чума свиней (АЧС) выявлена ​​в 146 местностях Литвы, сообщает Государственная продовольственно-ветеринарная служба (ГПВС). По имеющимся данным, заболевание выявлено у 243 кабанов: 211 туш и 32 добытых.

„Наш активный мониторинг свидетельствует о том, что в этом году вирус в популяции кабана распространяется гораздо интенсивнее. При этом в прошлом году в это же время у нас было почти на треть меньше случаев. Мы также наблюдаем за увеличением количества мест с заражением АЧС, а вирус распространился уже на 53 проц. территории Литвы“, – цитируется в сообщении главный ветеринарный врач Литвы Вайдотас Кюлас.

„В этом году угроза вируса неизбежна для территорий муниципалитетов Скудоса, Н. Акмяне, Йонишкиса и Зарасая, а наибольшая угроза заражения ощущается со стороны Латвии“, – добавляет он.

По данным ГПВС, повышенное распространение АЧС среди диких животных в этом году наблюдается и в соседних государствах. Наибольшее распространение эта болезнь получила в январе-феврале в Эстонии. Количество случаев, зафиксированных там в этом году, составляет 70 проц. всех случаев за 2024 год. В Польше это цифра составляет 49 проц., в Латвии – 30 проц., а в Литве – 28 проц.

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