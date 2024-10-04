Ветеринарная служба приглашает жителей с питомцами приводить их на благословение в храм

Более 70 лет 2 октября отмечают Всемирный день сельскохозяйственных (фермерских/домашних) животных. По этому случаю Государственная продовольственно-ветеринарной службы приглашает жителей 6 октября с 9.30 ч. приводить своих питомцев в вильнюсский костел Св. Франциска Ассизского (Бернардинский костел). Служба начнется в 10.30 ч.