Ветер украл Рождество: в разных городах Литвы повалены елки

Сильный ветер повалил елку в Гаргждай. „Печально, но елка не выстояла перед сильным . Стараемся как можно скорее украсить площадь“, – писали представители муниципалитета Клайпедского района

Ветер повалил также елки в Мажейкяй, Шилале, Расейняй и Алитусе.

Мэр Алитуса Нериюс Цесюлис поделился жуткой картиной: „Не Гринч, на этот раз ветер пытается украсть Рождество. Когда ветер успокоится, примемся за работу“.

Не менее печальная картина и в Расейняй.

По данным Elta, б Клайпеде ветер сорвал украшения на перекрестке ул. Липку и Прамонес. 9-метровая гирлянда упала на проезжую часть. Пожарных информировали об опасно накренившихся рекламных стендах.

Сильный ветер будет дуть до полудня.