2024.12.16 10:45

Ветер украл Рождество: в разных городах Литвы повалены елки

 
ru.DELFI.lt
Nuvirtusi Gargždų eglė
Nuvirtusi Gargždų eglė
ФОТО: Gargždai United nuotr.

Ночью сильный ветер, как Гринч, украл Рождество. В разных городах Литвы были повалены украшенные к празднику елки.

Сильный ветер повалил елку в Гаргждай. „Печально, но елка не выстояла перед сильным . Стараемся как можно скорее украсить площадь“, – писали представители муниципалитета Клайпедского района

Nuvirtusi Gargždų eglė

Ветер повалил также елки в Мажейкяй, Шилале, Расейняй и Алитусе.

Мэр Алитуса Нериюс Цесюлис поделился жуткой картиной: „Не Гринч, на этот раз ветер пытается украсть Рождество. Когда ветер успокоится, примемся за работу“.

Не менее печальная картина и в Расейняй.

Nuvirtusi Raseinių eglė

По данным Elta, б Клайпеде ветер сорвал украшения на перекрестке ул. Липку и Прамонес. 9-метровая гирлянда упала на проезжую часть. Пожарных информировали об опасно накренившихся рекламных стендах.

Nuvirtusi Mažeikių eglė

Сильный ветер будет дуть до полудня.

Nuvirtusi Raseinių eglė

Во второй половине дня он начнет успокаиваться.

Nuvirtusi Raseinių eglė

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