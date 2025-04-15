Ветер принесет в Литву пыль из Сахары

„Согласно данным греческой модели SKIRON, наибольшая концентрация пыли в Литве ожидается в четверг после обеда. В Литве пыль будет фиксироваться также в пятницу и субботу“, – сообщается в фейсбуке.

Если в эти дни в Литве пройдет дождь, то он может содержать частички пыли, заметные на светлых поверхностях.

Для большинства людей эта пыль не представляет опасности, но если человек болен астмой, если речь идет о детях и пожилых людях, то в этом случае проблемы могут быть. В такие дни рекомендуется воздержаться от активной физической деятельности на улице.