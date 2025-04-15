2025.04.15 07:07

Ветер принесет в Литву пыль из Сахары

 
ru.DELFI.lt
Sacharos dulkėmis padengti automobiliai Madride, Ispanijoje, 2022 m. kovo 12 d.
Sacharos dulkėmis padengti automobiliai Madride, Ispanijoje, 2022 m. kovo 12 d.
ФОТО: Ladanifer | Shutterstock

В ближайшие дни в Литву придут воздушные массы, которые принесут пыль из Сахары. По данным страницы „Погода и климат в Литве“ и GeoSphere Austria, концентрация пыли в регионе быстро растет – она уже видна в небе над Австрией и в ближайшие дни появится в Литве, писал портал madeinvilnius.lt.

„Согласно данным греческой модели SKIRON, наибольшая концентрация пыли в Литве ожидается в четверг после обеда. В Литве пыль будет фиксироваться также в пятницу и субботу“, – сообщается в фейсбуке.

Если в эти дни в Литве пройдет дождь, то он может содержать частички пыли, заметные на светлых поверхностях.

Для большинства людей эта пыль не представляет опасности, но если человек болен астмой, если речь идет о детях и пожилых людях, то в этом случае проблемы могут быть. В такие дни рекомендуется воздержаться от активной физической деятельности на улице.

Вильнюсцев и жителей других городов призывают наблюдать за изменением цвета неба, на этой неделе также рекомендуется не ездить на автомойки.

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