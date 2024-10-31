Ветер до 26 м/с: ESO готовится к буре и увеличивает число дежурных бригад по всей стране

Как указывает компания, количество дежурных бригад увеличено до 200, к подключению также готовы 170 электрогенераторов, для совместных работ мобилизованы подрядчики.

„Мы следим за прогнозами погоды и принимаем решения на их основе. Готовясь к предстоящим сильным ветрам, ESO мобилизовала силы для устранения потенциальных последствий, чтобы свести к минимуму перебои в электроснабжении в течение длинных выходных. (…) По подсчетам, для ликвидации ущерба, нанесенного ветром, мобилизовано более 400 человек“, - цитируется в сообщении представитель ESO по связям с общественностью Раса Юодкене.