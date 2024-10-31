Ветер до 26 м/с: ESO готовится к буре и увеличивает число дежурных бригад по всей стране

Как указывает компания, количество дежурных бригад увеличено до 200, к подключению также готовы 170 электрогенераторов, для совместных работ мобилизованы подрядчики.
„Мы следим за прогнозами погоды и принимаем решения на их основе. Готовясь к предстоящим сильным ветрам, ESO мобилизовала силы для устранения потенциальных последствий, чтобы свести к минимуму перебои в электроснабжении в течение длинных выходных. (…) По подсчетам, для ликвидации ущерба, нанесенного ветром, мобилизовано более 400 человек“, - цитируется в сообщении представитель ESO по связям с общественностью Раса Юодкене.
По ее словам, в День всех святых, 1 ноября, на работу призвано максимальное количество сотрудников, поскольку усиливаются не только выездные бригады, но и команды колл-центра и диспетчеров. Подрядчиков также предупредили о приближающемся осеннем циклоне, чтобы они были готовы оперативно реагировать и отправиться на ликвидацию последствий.
„Люди мобилизованы в региональных центрах: Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Алитусе, Паневежисе, Шяуляе. После получения сообщения о сбоях в электроснабжении, если позволят погодные условия, бригады смогут выехать на место аварии с необходимым оборудованием, что обеспечит более оперативное прибытие на место“, - рассказала представитель ESO.
ELTA напоминает, что в длинные выходные в Литве синоптики прогнозируют бурю. Ожидается, что самый сильный ветер будет в пятницу, а осадки ожидаются в воскресенье днем.
По данным Литовской гидрометеорологической службы (ЛГМС), самый сильный ветер будет в пятницу. Сообщается, что порывы ветра в приморье днем достигнут 15 м/с, а вечером усилятся до 20 м/с.
В ночь на субботу по всей стране усилится юго-западный, западный ветер, порывы будут достигать 15-20 м/с, на западе страны – 21-23 м/с, в приморье – до 25 м/с, сообщает ЛГМС.
Подчеркивается, что ветреная погода сохранится и в субботу. днем Порывы ветра в большей части страны будут достигать 18-23 м/с, в приморье – до 26 м/с. В воскресенье прогнозируются порывы ветра 15-20 м/с, местами до 24 м/с. По прогнозам синоптиков, в конце выходных погода похолодает, в течение дня ожидаются смешанные осадки.
Поскольку многие жители в течение длинных выходных планируют посещать могилы своих близких, представители Литовской гидрометеорологической службы рекомендуют быть осторожными и избегать нахождения рядом со старыми деревьями, которые могут представлять угрозу безопасности при сильном ветре.