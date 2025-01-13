2025.01.13 11:37

Весть Валдаса Адамкуса из больницы: давайте оставаться едиными

 
Даля Пликуне
ru.DELFI.lt
Valdas Adamkus
Valdas Adamkus
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Экс-президент Литвы Валдас Адамкус День защитников свободы отмечает в больнице. Он обращается к жителям и просит оставаться едиными, особенно перед лицом сложных геополитических обстоятельств.

Адамкус сказал, что с вопросом о его здоровье лучше обращаться к врачам, которые в понедельник проведут консилиум. Пока Адамкус не знает, когда его выпустят из больницы.

„Один день лучше, другой - хуже“, – сказал Delfi экс-президент.

В больнице сказали, что состояние Адамкуса стабильное, сегодня он еще останется под присмотром врачей.

По случаю 13 января Адамкус попросил служащих роты почетного караула возложить цветы от его имени к памятникам погибших.

„Что касается меня, я хотел бы попросить жителей Литвы стараться сохранить единство, продемонстрировать свою решимость“, – сказал экс-президент.

Он сказал, что за эти годы Литва много сделала для создания государства и благополучия людей, сейчас он считает вызовом сложную геополитическую ситуацию. Тут он выделил неоднозначные заявления избранного президента США Дональда Трампа.

„В один день говорит одно, на другой – другое, или даже такой, что сложно понять (чуть не сказал – невозможно), как заявление о желании Америки присоединить Канаду. Это признак сумасшествия. Но вопрос в том, кто и в чем блефует, Трамп, чтобы утвердить западную сторону или же Трамп не понимает, что такое международная политика. , Поживем, увидим“, – сказал Адамкус.

Напомним, что 98-летний Адамкус находится в Сантаришкской больнице из-за проблем с сердцем.

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