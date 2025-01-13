Весть Валдаса Адамкуса из больницы: давайте оставаться едиными

„В один день говорит одно, на другой – другое, или даже такой, что сложно понять (чуть не сказал – невозможно), как заявление о желании Америки присоединить Канаду. Это признак сумасшествия. Но вопрос в том, кто и в чем блефует, Трамп, чтобы утвердить западную сторону или же Трамп не понимает, что такое международная политика. , Поживем, увидим“, – сказал Адамкус.