Весть Валдаса Адамкуса из больницы: давайте оставаться едиными

Адамкус сказал, что с вопросом о его здоровье лучше обращаться к врачам, которые в понедельник проведут консилиум. Пока Адамкус не знает, когда его выпустят из больницы.
„Один день лучше, другой - хуже“, – сказал Delfi экс-президент.
В больнице сказали, что состояние Адамкуса стабильное, сегодня он еще останется под присмотром врачей.
По случаю 13 января Адамкус попросил служащих роты почетного караула возложить цветы от его имени к памятникам погибших.
„Что касается меня, я хотел бы попросить жителей Литвы стараться сохранить единство, продемонстрировать свою решимость“, – сказал экс-президент.
Он сказал, что за эти годы Литва много сделала для создания государства и благополучия людей, сейчас он считает вызовом сложную геополитическую ситуацию. Тут он выделил неоднозначные заявления избранного президента США Дональда Трампа.
„В один день говорит одно, на другой – другое, или даже такой, что сложно понять (чуть не сказал – невозможно), как заявление о желании Америки присоединить Канаду. Это признак сумасшествия. Но вопрос в том, кто и в чем блефует, Трамп, чтобы утвердить западную сторону или же Трамп не понимает, что такое международная политика. , Поживем, увидим“, – сказал Адамкус.
Напомним, что 98-летний Адамкус находится в Сантаришкской больнице из-за проблем с сердцем.