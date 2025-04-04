Весны словно не бывало: в выходные ждет сильный ветер, поднимется метель

Усилится холодный северо-западный ветер. Однако на части территории Литвы температура останется высокой, местами воздух прогреется до 12–17 градусов тепла, прохладнее будет на севере страны и у моря - 9–11 градусов, после обеда станет еще холоднее.
В ночь на субботу облачность увеличится, особенно во второй половине ночи. Утром на севере и на западе страны появятся дождевые облака. Будет идти снег, местами мокрый снег. Ветер усилится до 15–17 м/с. Ночью будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.
В субботу днем Литва будет находится в зоне действия циклона. Небо будет облачным с прояснениями, меньше прояснений ожидается на востоке страны. Во многих районах ожидаются смешанные осадки. В основном будет идти снег. На востоке будет идти мокрый снег, временно образуется снежный покров. Будет дуть сильный ветер, до 15–20 м/с, местами возможны метели. Воздух прогреется всего до 2–5, местами до 6–7 градусов тепла.
В воскресенье ночью циклон уйдет, облака рассеются. Больше облаков останется на западе и на юго-востоке страны. Небольшой снег выпадет только на юге. Сохранится сильный северный ветер до 15–18 м/с. Ночью будет от 0 до 5 градусов мороза. Прогнозируют гололед.
В воскресенье днем циклон будет находиться к востоку от Литвы. Утро будет ясным однако вскоре небо заволокут тучи. Они не принесут особых осадков. Будет ветрено, особенно в первой половине дня, северный ветер достигнет 15–20 м/с. Температура составит 1–6 градусов тепла.
В начале новой недели Литва еще останется в массиве холодного воздуха. В понедельник небольшие осадки ожидаются лишь местами, в основном на западе страны. Ветер успокоится, опасных порывов не ожидается. Ночью будет до 0–5, местами до 6–7 градусов мороза, а днем будет 2–7 градусов тепла.