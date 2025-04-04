Весны словно не бывало: в выходные ждет сильный ветер, поднимется метель

Усилится холодный северо-западный ветер. Однако на части территории Литвы температура останется высокой, местами воздух прогреется до 12–17 градусов тепла, прохладнее будет на севере страны и у моря - 9–11 градусов, после обеда станет еще холоднее.

В ночь на субботу облачность увеличится, особенно во второй половине ночи. Утром на севере и на западе страны появятся дождевые облака. Будет идти снег, местами мокрый снег. Ветер усилится до 15–17 м/с. Ночью будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.