2025.04.04 07:24

Весны словно не бывало: в выходные ждет сильный ветер, поднимется метель

 
ru.DELFI.lt
Pūga Vilniuje
Pūga Vilniuje
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

В пятницу днем погоду в Литве еще обусловит зона высокого атмосферного давления, однако над страной пройдет холодный атмосферный фронт. Облачность будет небольшой, осадков не ожидается.

Усилится холодный северо-западный ветер. Однако на части территории Литвы температура останется высокой, местами воздух прогреется до 12–17 градусов тепла, прохладнее будет на севере страны и у моря - 9–11 градусов, после обеда станет еще холоднее.

В ночь на субботу облачность увеличится, особенно во второй половине ночи. Утром на севере и на западе страны появятся дождевые облака. Будет идти снег, местами мокрый снег. Ветер усилится до 15–17 м/с. Ночью будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

В субботу днем Литва будет находится в зоне действия циклона. Небо будет облачным с прояснениями, меньше прояснений ожидается на востоке страны. Во многих районах ожидаются смешанные осадки. В основном будет идти снег. На востоке будет идти мокрый снег, временно образуется снежный покров. Будет дуть сильный ветер, до 15–20 м/с, местами возможны метели. Воздух прогреется всего до 2–5, местами до 6–7 градусов тепла.

В воскресенье ночью циклон уйдет, облака рассеются. Больше облаков останется на западе и на юго-востоке страны. Небольшой снег выпадет только на юге. Сохранится сильный северный ветер до 15–18 м/с. Ночью будет от 0 до 5 градусов мороза. Прогнозируют гололед.

В воскресенье днем циклон будет находиться к востоку от Литвы. Утро будет ясным однако вскоре небо заволокут тучи. Они не принесут особых осадков. Будет ветрено, особенно в первой половине дня, северный ветер достигнет 15–20 м/с. Температура составит 1–6 градусов тепла.

В начале новой недели Литва еще останется в массиве холодного воздуха. В понедельник небольшие осадки ожидаются лишь местами, в основном на западе страны. Ветер успокоится, опасных порывов не ожидается. Ночью будет до 0–5, местами до 6–7 градусов мороза, а днем будет 2–7 градусов тепла.

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