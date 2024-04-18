Весны придется подождать: в ближайшие дни не будет ни солнца, ни тепла

Будет облачно, больше прояснений ожидается только на востоке страны. На большей части территории Литвы ожидаются осадки, в основном кратковременный дождь на востоке и более обильные осадки на западе страны. Днем будет 7-12 градусов тепла. Теплее будет на востоке.
В ночь на пятницу погоду обусловит зона низкого атмосферного давления, поэтому ожидаются осадки. Небольшие осадки прогнозируют во многих районах, чаще дожди будут идти на юго-западе, местами возможен мокрый снег. Ночью будет 0-4 градуса тепла, на северо-западе ожидается 0-4 градуса мороза. На поверхности почвы заморозков избежать не удастся на большей части территории Литвы, будет 1-6 градусов мороза.
В пятницу днем облака рассеются, осадков станет меньше. Дожди ожидаются в основном на юго-западе страны, осадки будут небольшими. Днем будет 5-10 градусов тепла.