Весной жителям обещают более дешевый газ — подсчитали, насколько уменьшится счет

ГСРЭ обратился в компанию Ignitis с просьбой дифференцировать тариф на газ на две части - до 1 апреля и с 1 апреля.

"Это, к примеру, для второй группы потребителей, использующих газ для отопления счета могут снизиться примерно на 10 евро в месяц", - комментирует ГСРЭ для Delfi.

Государственный совет по регулированию энергетики (ГСРЭ) заявляет, что, по предварительным расчетам, тариф для всех групп пользователей может снизиться примерно на 22 цента за кубометр (около 17-27%).

"Видя, что цены можно снизить уже сейчас, не дожидаясь 1 июля, мы инициировали переговоры с Государственным советом по регулированию энергетики (ГСРЭ) и с Ignitis . Параллельно мы подготовили необходимое законодательство. Пока мы договорились, что цена может снизиться как минимум на 20 процентов от текущей цены. Реализовать это можно будет уже в апреле", - сообщил в социальной сети министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис .

"Если удастся пересмотреть тарифы раньше обычного, цена на газ для бытовых потребителей всех групп с 1 апреля может снизиться примерно на 20 центов за кубометр", - говорит она. С января этого года газ подешевел для первой группы потребителей (тех, кто использует газ для приготовления пищи) на 7 центов за кубометр, для второй группы (тех, кто отапливает свои дома) – на 4 цента, для жителей, которые потребляют больше всего - также на 4 цента.

"Мы предложили регулятору и министерству инициативу по снижению цены на природный газ для бытовых потребителей раньше обычного пересмотра тарифов. То есть мы предлагаем утвердить пересмотренные цены в апреле, не дожидаясь июля", — комментирует руководитель проектов по связям с общественностью компании Ignitis Лаура Беганскене.

Компания-поставщик Ignitis сообщила Delfi, что в настоящее время проводит расчеты и представит их в ГСРЭ.

"Мы надеемся получить решение и до конца февраля планируем утвердить тарифы для бытовых потребителей, которые могут вступить в силу с 1 апреля", - сообщает регулятор.

Эксперт напоминает об осени

Когда вступят в силу новые цены на газ, отопительный сезон в Литве, вероятно, уже закончится. На вопрос, не лучше ли пересматривать тарифы на газ каждый квартал, президент Литовской ассоциации поставщиков тепла Валдас Лукошявичюс считает, что этого делать не следует, поскольку в регулируемой цене важна стабильность.

"Снизить цену на газ очень легко, но когда осенью и зимой он начинает дорожать и приходится снова повышать цену, тогда возникает большое недовольство в связи с ее повышением", - комментирует В. Лукошявичюс Delfi.

Обычно, по его словам, большинство государств стараются поддерживать регулируемые цены стабильными, меняя их один или, самое большее, два раза в год.

"Это просто популистское решение в ответ на настроения людей. Но осенью придется снова повышать цену, будет возмущение, может быть, будет другое правительство, тогда они проглотят эту "пилюлю". Плохо, когда регулируемые цены часто меняются", - говорит президент Ассоциации.