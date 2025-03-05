Весна в Литве начнется с очень теплой погоды

Местами пройдут дожди. Осадки будут небольшими, однако более обильные дожди пройдут в Жемайтии. Меньше всего осадков будет на юго-востоке страны. День будет ветреным. Будет дуть западный ветер (скорость ветра 9–14 м/с). В большинстве районов порывы достигнут 15–20 м/с, местами до 22 м/с. Днем воздух прогреется до 5-10 градусов тепла.

В ночь на четверг циклон понемногу уйдет на северо-восток. Будет больше прояснений. Особых осадков не ожидается. Будет ветрено, порывы ветра местами достигнут 15–20 м/с. Ночью будет 2–6 градусов тепла.