2025.03.05 07:11

Весна в Литве начнется с очень теплой погоды

 
ru.DELFI.lt
Saulėti orai sostinėje
Saulėti orai sostinėje
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

В среду Литва будет оставаться в зоне циклона. Небо будет облачным, однако возможны прояснения, больше всего их будет на юго-западе страны.

Местами пройдут дожди. Осадки будут небольшими, однако более обильные дожди пройдут в Жемайтии. Меньше всего осадков будет на юго-востоке страны. День будет ветреным. Будет дуть западный ветер (скорость ветра 9–14 м/с). В большинстве районов порывы достигнут 15–20 м/с, местами до 22 м/с. Днем воздух прогреется до 5-10 градусов тепла.

В ночь на четверг циклон понемногу уйдет на северо-восток. Будет больше прояснений. Особых осадков не ожидается. Будет ветрено, порывы ветра местами достигнут 15–20 м/с. Ночью будет 2–6 градусов тепла.

В четверг днем особых перемен не будет. Особых осадков не ожидается. Сохранится юго-западный ветер скоростью 9–14 м/с, местами порывы составят 15–20 м/с. Днем будет 10–15 градусов тепла, но у моря будет 7–9 градусов.

В другие дни погоду обусловит антициклон. Облачность уменьшится, вероятность осадков будет невелика. Днем будет больше 10 градусов тепла.

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