Весна осталась только в воспоминаниях: по ночам до -6 градусов, днем – мокрый снег

 
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ФОТО: DELFI / Mindaugas Ažušilis

В ближайшие сутки погоду в Литве обусловят циклоны, а с ними придут и осадки.

В субботу в большинстве районов прогнозируют осадки, в основном будет идти дождь. Местами ненадолго будет выглядывать солнце. Днем воздух прогреется до 5-10 градусов.

В ночь на воскресенье местами ожидаются небольшие осадки – возможен мокрый снег или снег с дождем. Ночью будет 0-4 градуса тепла, местами заморозки до 1-6 градусов мороза.

В воскресенье днем в основном на юго-востоке ожидается небольшой дождь. Усилится северный ветер, днем будет 6-11 градусов тепла.

В ночь на понедельник во многих районах ожидаются осадки – дождь и мокрый снег. Осадки прогнозируют и днем. Ночью будет 0-3 градуса тепла, местами в воздухе и на поверхности почвы ожидаются заморозки 1-6 градусов.

В понедельник днем воздух прогреется до 2-7 градусов тепла. В первой половине следующей недели особых перемен не ожидается – во многих районах будет идти дождь, по ночам будет холодно, днем будет не больше 10 градусов тепла.

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