Весна непредсказуема: тепло будет чередоваться с дождями и заморозками

Во многих местах плотные облака рассеются, и будет преобладать солнечная погода. Вероятность дождя будет низкой. Ветер - западный, умеренной скоростью 5-10 м/с. Днем температура воздуха во многих местах поднимется до 19-24 градусов тепла, в западных регионах будет на несколько градусов прохладнее, около 16-18 градусов тепла.
Во вторник ночью к стране с юго-запада начнут приближаться облака нового атмосферного фронта. Местами, в основном в западных районах, ожидаются кратковременные дожди, возможны отдельные грозы. Ветер изменит направление на восточный и будет слабым. Ночью температура опустится до 6-11 градусов тепла.
Во вторник днем продолжится интенсивное формирование дождевых облаков. Во многих районах пройдут кратковременные ливни с грозами, местами сильные дожди. Ветер будет переменчивого направления, 5–10 м/с, во время гроз возможны незначительные усиления. Температура воздуха поднимется до 21-26 градусов, в западных районах до 15-20 градусов.
Кратковременный дождь продолжится в первой половине ночи среды. Во многих местах пройдут дожди, возможны грозы. Ветер северный, северо-западный, слабый. Ночью температура опустится до 5-10 градусов тепла.
В среду днем дождевые облака начнут рассеиваться, и во многих местах появится ясное небо. Кратковременные и слабые дожди ожидаются лишь в восточной части страны. Ветер не изменит направления, усилится до 5-10 м/с. Температура воздуха поднимется до 17–23 градусов, в некоторых западных районах температура достигнет 13–16 градусов тепла.
В четверг к Литве приблизится область высокого давления. В течение дня существенных осадков не ожидается. Ветер северный, умеренный. Ночью ожидается похолодание до 3–8 градусов тепла, а днем потеплеет до весенних 14–19 градусов тепла. На западных окраинах днем будет прохладнее, температура поднимется до 10-13 градусов тепла.
В пятницу погода останется практически такой же. В течение всего дня небо будет оставаться частично облачным, существенных осадков не ожидается. Ветер сохранится северный, днем порывистый, усилится до 8-13 м/с. Ночью температура воздуха опустится до 1-6 градусов тепла, в западных регионах ожидаются заморозки на поверхности почвы до 1-3 градусов тепла, днем температура повысится до 10-15 градусов тепла.