Весна непредсказуема: тепло будет чередоваться с дождями и заморозками

Во многих местах плотные облака рассеются, и будет преобладать солнечная погода. Вероятность дождя будет низкой. Ветер - западный, умеренной скоростью 5-10 м/с. Днем температура воздуха во многих местах поднимется до 19-24 градусов тепла, в западных регионах будет на несколько градусов прохладнее, около 16-18 градусов тепла.

Во вторник ночью к стране с юго-запада начнут приближаться облака нового атмосферного фронта. Местами, в основном в западных районах, ожидаются кратковременные дожди, возможны отдельные грозы. Ветер изменит направление на восточный и будет слабым. Ночью температура опустится до 6-11 градусов тепла.