Весна идет: в скором времени в Литве потеплеет

На большей части территории Литвы будет ясно, на юго-западе и у моря – малооблачно. Без осадков. Усилится юго-восточный ветер. Днем будет 4–7 градусов тепла, на юго-западе местами до 8–9 градусов.

В Вильнюсе будет ясно и без осадков, только ветрено. Будет около 5 градусов тепла.

Во вторник с запада придет зона низкого атмосферного давления. Ночью облачность увеличится. После полуночи на юго-западе ожидаются небольшие смешанные осадки, гололед. Будет дуть сильный ветер. Ночью будет 4 градусов мороза на востоке и 1-2 градуса тепла у моря.

Во вторник днем небо будет облачным, небольшие прояснения ожидаются только на востоке страны. Во многих районах ожидаются осадки, в основном небольшой дождь и мокрый снег. Утром местами возможен гололед. Днем будет 2–7 градусов тепла.