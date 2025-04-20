2025.04.20 10:25

Весенняя жара уйдет, но тепло останется

 
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Pražydusios sakuros Vilniuje
Pražydusios sakuros Vilniuje
ФОТО: Orestas Gurevičius | Elta

В воскресенье, в первый день Пасхи погода в Литве будет определяться областью низкого давления.

Небо будет покрыто более плотными облаками, изредка будут пробиваться солнечные лучи, в некоторых местах, скорее всего в западных регионах, пройдут кратковременные дожди.

Будет дуть умеренный южный, юго-западный ветер. Погода будет не такой жаркой, как в предыдущие дни, но все равно останется теплой, днем ​​температура поднимется до 18-23 градусов тепла, лишь у моря с полудня может быть прохладнее.

В понедельник вечером облачность будет переменной, местами возможны кратковременные дожди, более вероятные в западных районах. Ветер успокоится и станет слабым, с нестабильным направлением. В некоторых местах с прояснением погоды и затиханием ветра образуется туман. Ночью будет прохладно, утром воздух охладится до 5-10 градусов тепла.

В понедельник, во второй день Пасхи небо будет переменно-облачным, с частыми прояснениями.

Днем и после полудня ожидаются отдельные дождевые облака, местами пройдут кратковременные ливни. Ветер будет дуть преимущественно с запада, но не сильный. Температура воздуха днем ​​поднимется до 18–23 градусов, во многих районах юго-востока составит 24–26 градусов, на побережье и в некоторых местах в Жемайтии будет прохладнее — всего 15–17 градусов тепла.

Во вторник с запада приблизится атмосферный фронт. Облачность будет переменной, ночью возможны кратковременные дожди, днем ​​во многих местах кратковременные дожди, ​​в некоторых местах возможны грозы. Ночью ветер стихнет и ослабеет, днем ​​будет дуть слабый ветер переменчивого направления. Ночью температура опустится до 6–11 градусов тепла, а днем ​​поднимется до 21–26 градусов, лишь на побережье и местами в западных регионах потеплеет до 15–20 градусов.

В среду местами ожидается небольшой дождь, усилится западный и северо-западный ветер. Ночью ожидается похолодание до 5–10 градусов тепла, днем ​​— до 17–22 градусов. Лишь в западных и северных регионах воздух начнет охлаждаться, здесь местами будет 13–16 градусов тепла.

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