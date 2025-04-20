Весенняя жара уйдет, но тепло останется

В понедельник вечером облачность будет переменной, местами возможны кратковременные дожди, более вероятные в западных районах. Ветер успокоится и станет слабым, с нестабильным направлением. В некоторых местах с прояснением погоды и затиханием ветра образуется туман. Ночью будет прохладно, утром воздух охладится до 5-10 градусов тепла.

Будет дуть умеренный южный, юго-западный ветер. Погода будет не такой жаркой, как в предыдущие дни, но все равно останется теплой, днем ​​температура поднимется до 18-23 градусов тепла, лишь у моря с полудня может быть прохладнее.

Небо будет покрыто более плотными облаками, изредка будут пробиваться солнечные лучи, в некоторых местах, скорее всего в западных регионах, пройдут кратковременные дожди.

В понедельник, во второй день Пасхи небо будет переменно-облачным, с частыми прояснениями.

Днем и после полудня ожидаются отдельные дождевые облака, местами пройдут кратковременные ливни. Ветер будет дуть преимущественно с запада, но не сильный. Температура воздуха днем ​​поднимется до 18–23 градусов, во многих районах юго-востока составит 24–26 градусов, на побережье и в некоторых местах в Жемайтии будет прохладнее — всего 15–17 градусов тепла.