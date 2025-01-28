2025.01.28 07:12

Весеннее тепло не уйдет: прогнозируется еще один рекорд

 
ru.DELFI.lt
Orai
Orai
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Во вторник погода в Литве напомнит весеннюю. В Западную Литву атмосферные фронты принесут дождевые облака, однако осадки будут небольшими.

На востоке страны вероятность осадков невелика, прогнозируют приятную погоду. В небе прогнозируют прояснения. Немного усилится ветер (до 5–10 м/с). Воздух прогреется до 4–8 градусов тепла.

В среду условия также будут диктовать атмосферные фронты, поэтому ночью во многих районах ожидаются осадки, однако дожди будут небольшими. Ночью будет 2–6 градусов тепла.

В среду днем будет суше, прогнозируют прояснения, поэтому выглянет солнце. Только на северо-западе Литвы возможен небольшой дождь. Воздух прогреется до 5–9, а на юге страны до 10 градусов тепла.

Вторая половина недели будет похожей на первую. Правда, будет несколькими градусами прохладнее, но по ночам будет выше нуля, днем также будет достаточно тепло.

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