Вернувшийся из США в Литву предприниматель удивлен: это стало хитом улицы Басанавичюса

Виргилиюс и Юргита торгуют не только бельгийскими вафлями. Они видят, что отдыхающие любят новшества.
„Родоначальник вафель - Виргилиюс, он начал печь их много лет назад, потом уехал в Америку, вернулся и удивился, поняв, что людям вафли еще не наскучили. Мы предложили отдыхающим и гонконские вафли, но видим, что нужны и бельгийские, они нравятся больше“, – сказала Юргита.
Они также предложили клиентам кофе с портретами.
Можно заказать и вафлю с портретом.
„Мы сами печем вафли, делаем сладости, поэтому можем сделать поверхность вафли гладкой и нанести на нее рисунок“, – сказала женщина.
„Люди нас просили об этом, вот у нас появилось и мороженое без лактозы 4 видов. Можем добавлять к мороженому, что людям хочется – и клубнику и посыпку. Это мороженое на 50 центов дороже обычного. Тем, кто ест обычное мороженое, мы предлагаем итальянское с полосками сиропа. У нас есть сироп трех вкусов – клубника, манго и зеленое яблоко“, – рассказал Виргилиюс.
Он заметил, что цену на мороженое повышать не планируют, оно стоит от 1,50 евро, а вот кофе, по сравнению с прошлым годом, подорожал на 20 центов.